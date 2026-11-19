Oltre 3750 vaccinazioni pediatriche somministrate, trecento dosi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un tasso standardizzato di vaccinazione antinfluenzale tra i più alti dell’Emilia-Romagna, secondo solo a Reggio Emilia. Sono i risultati della campagna in corso sul territorio piacentino, che confermano una crescente adesione delle famiglie e il ruolo fondamentale dei pediatri nella promozione della prevenzione. “Numeri – sottolinea l’Azienda Usl di Piacenza – che raccontano un impegno quotidiano e un’attenzione particolare alla tutela della salute dei più piccoli. Piacenza è infatti l’unica realtà in Regione in cui l’attività vaccinale dei pediatri di famiglia coinvolge sia i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, sia bambini e ragazzi con patologie croniche, senza limiti di età, per i quali l’influenza può comportare un rischio maggiore di complicanze, sia bambini e ragazzi a stretto contatto con soggetti ad alto rischio di complicanze”.

Proprio per valorizzare il lavoro svolto dai pediatri di famiglia, l’Ausl ha organizzato alla Casa della Comunità Belvedere un momento di incontro durante il quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai professionisti che si sono distinti per i risultati raggiunti nella scorsa campagna vaccinale. A ricevere la pergamena sono stati Mariasole Magistrali, Carmen Madia, Eleonora Mariagrazia Vitrani, Roberto Sacchetti e Rosa Cataldi, che hanno contribuito concretamente alla diffusione della vaccinazione antinfluenzale tra i più piccoli. Un riconoscimento è stato inoltre consegnato a Filippo Boccellari, in rappresentanza di tutti i pediatri di famiglia, a testimonianza del valore di un impegno condiviso che, attraverso il lavoro quotidiano dei professionisti e il rapporto di fiducia con le famiglie, contribuisce a promuovere la cultura della prevenzione e a tutelare la salute dell’intera comunità.

All’incontro erano presenti Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell’Azienda Usl, Anna Maria Andena, direttore del Governo clinico, e Gaetano Cosentino, direttore Assistenza primaria e responsabile del servizio di Continuità assistenziale. Il direttore sanitario ha ricordato come i pediatri di libera scelta, insieme ai medici di famiglia, rappresentino un punto di riferimento fondamentale per la prevenzione e contribuiscano in modo determinante ai risultati della campagna vaccinale. “La vaccinazione rappresenta un importante strumento di prevenzione – ha sottolineato -. Per questo le campagne vaccinali sono iniziative che l’Azienda Usl di Piacenza intende potenziare al massimo, nella consapevolezza del loro grande valore per la promozione della salute della popolazione”. A illustrare l’andamento della campagna è stata Anna Maria Andena, che ha evidenziato come il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno registri 300 somministrazioni in più, accompagnate da una crescita costante del tasso standardizzato. Al 16 novembre 2026, il tasso standardizzato di vaccinazione antinfluenzale pediatrica per mille abitanti raggiunge 14,1 nel distretto di Piacenza, 10,7 nel distretto di Levante e 14,7 nel distretto di Ponente, a fronte di un valore regionale di 7,9. Un risultato che colloca Piacenza ai vertici regionali e che è strettamente legato all’attività dei pediatri, alla loro capacità di sensibilizzare le famiglie e di promuovere la vaccinazione come parte integrante della prevenzione.

Un ringraziamento particolare è arrivato anche da Gaetano Cosentino, che ha voluto valorizzare l’impegno delle nuove generazioni di pediatri, evidenziando la sensibilità dimostrata verso la tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie. Un’attenzione che si esprime non soltanto nella promozione della vaccinazione, ma anche nell’appropriatezza del suo utilizzo, attraverso una valutazione attenta delle esigenze di salute dei piccoli assistiti.