Online il nuovo sito del Piacenza Calcio

Il Piacenza Calcio presenta il nuovo sito internet ufficiale, “uno spazio digitale completamente rinnovato, progettato per offrire a tifosi, appassionati, partner e organi di informazione un’esperienza di navigazione più moderna e completa”. Il nuovo portale (raggiungibile all’indirizzo www.piacenzacalcio.it ) nasce – spiega la società – “con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il rapporto tra il Club e il proprio pubblico, rendendo ancora più semplice e immediato l’accesso alle notizie, agli aggiornamenti sulla Prima Squadra, alle comunicazioni ufficiali e a tutti i contenuti. Una nuova veste grafica, una struttura di navigazione rinnovata e una maggiore attenzione alla fruibilità dei contenuti caratterizzano il progetto, pensato per raccontare il Piacenza Calcio nella sua interezza: dalla dimensione sportiva a quella societaria, passando per il Settore Giovanile e le numerose iniziative che coinvolgono il territorio. Il sito rappresenterà inoltre un punto di riferimento per rimanere costantemente aggiornati sulle attività del Club, seguendone da vicino il percorso, i protagonisti e i progetti”.

”Il nuovo sito ufficiale – sottolinea il presidente Marco Polenghi – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento e crescita del Club. Il Piacenza Calcio che abbiamo in mente è una società moderna, accessibile e vicina alla propria comunità. Anche attraverso gli strumenti digitali intendiamo valorizzare la nostra storia, la nostra identità e il lavoro che stiamo portando avanti da anni dentro e fuori dal campo”. ”Il nostro obiettivo – aggiunge il socio e partner strategico Kirill Bosov – è costruire un Piacenza Calcio sempre più ambizioso, capace di competere per traguardi importanti e di raggiungere le categorie che questa piazza merita. Per farlo, dobbiamo crescere a 360 gradi, non soltanto sul campo ma anche sotto il profilo organizzativo, strutturale e comunicativo. Il nuovo sito rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso: vogliamo essere una società sempre più moderna e all’altezza delle ambizioni che ci siamo posti, sempre rispettando le tradizioni di questa meravigliosa terra”.