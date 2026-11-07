Open Day in Cattolica: oltre 550 studenti alla ricerca del proprio futuro

Tempo di Open Day all’università Cattolica di Piacenza: oltre 550 studenti registrati e circa 170 genitori che il 7 novembre hanno partecipato all’inizitiva dedicata all’orientamento universitario nel campus di via Emilia Parmense.

Un momento di approfondimento dedicato sia agli studenti delle scuole superiori che ai ragazzi in procinto di laurearsi – o già laureati – intenzionati ad approfondire il proprio percorso di studi con la laurea magistrale. “Siamo molto soddisfatti perché da ormai quattro anni abbiamo numeri all’Open Day sempre in crescita, che poi si riflettono anche sulle immatricolazioni. Per noi è un po’ il termometro dell’anno – dice – il modo per misurare l’interesse che gli studenti hanno verso la nostra università”.