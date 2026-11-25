Opera, concerti e balletti: al Municipale tariffa agevolata per gli studenti universitari
Si parte sabato 28 novembre con l’omaggio a Beethoven dell’Orchestra Sinfonica di Milano. In programma anche l’anteprima di “Siberia” e la grande danza con Eleonora Abbagnato
Si rinnova la speciale promozione per gli studenti universitari sui biglietti per la Stagione 2026/2027 di Opera, Danza e Concerti del Teatro Municipale. Dopo la grande partecipazione di studenti nella scorsa Stagione, la Fondazione Teatri di Piacenza in sinergia con il Comune di Piacenza – Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca prosegue la proposta rivolta ai giovani con una tariffa agevolata su sette appuntamenti: l’anteprima dell’opera inaugurale della Stagione lirica, tre concerti e tre balletti, a partire da sabato 28 novembre fino al 23 aprile 2027. La promozione universitari potrà essere richiesta direttamente alla Biglietteria del Teatro Municipale, e per i concerti e la danza è attiva anche online sul sito teatripiacenza.it: i giovani iscritti alle Università potranno accedere con un biglietto a € 10, con un’ulteriore riduzione rispetto a quelle già previste per gli studenti.
Primo evento in cartellone, sabato 28 novembre alle 20.30, sarà l’inaugurazione della Stagione Concertistica, con l’arrivo dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal giovane Emmanuel Tjeknavorian, che a poco più di trent’anni si è già affermato come una delle personalità più interessanti della scena musicale. Il programma, in attesa delle celebrazioni per il bicentenario della scomparsa di Ludwig van Beethoven nel 2027, si aprirà con il Triplo Concerto in do maggiore per violino, violoncello e pianoforte op. 56. A interpretare il celebre capolavoro beethoveniano tre solisti attivi a livello internazionale: il giovanissimo violinista Luca Kaufman, nato a New York nel 2004, Giovanni Gnocchi (violoncello) e Sofia Sacco (pianoforte). Nella seconda parte del concerto, l’orchestra eseguirà la Sinfonia Fantastica, op. 14 di Hector Berlioz. Mercoledì 16 dicembre, alle 19, l’opera arricchirà la proposta per gli studenti universitari: in programma l’anteprima giovani di Siberia di Umberto Giordano, titolo inaugurale della Stagione operistica del Municipale, su libretto di Luigi Illica. La nuova produzione sarà diretta dalla bacchetta di Sesto Quatrini, con la regia di Roberto Catalano e un cast internazionale di grandi interpreti. Il 24 gennaio 2027 spazio alla grande danza, con un’affermata protagonista come Eleonora Abbagnato, accompagnata dai ballerini del Teatro dell’Opera di Roma.
I concerti proseguono il 20 febbraio 2027 con la Filarmonica Toscanini diretta da Sesto Quatrini e il pianista Giuseppe Albanese. Ancora danza classica protagonista, il 14 marzo 2027, con La fille mal gardée proposto dal TAM Ballet, compagnia del Teatro Arcimboldi di Milano, mentre il 18 aprile 2027 arriverà la trascinante Suite flamenca di Sergio Bernal. Gran finale, il 23 aprile 2027, con uno dei maggiori direttori del nostro tempo, Kent Nagano, alla guida della Filarmonica Toscanini. In programma l’esecuzione della Quarta Sinfonia di Gustav Mahler. Per informazioni: tel. 0523 385720 -385721; biglietteria@teatripiacenza.it.