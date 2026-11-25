Si rinnova la speciale promozione per gli studenti universitari sui biglietti per la Stagione 2026/2027 di Opera, Danza e Concerti del Teatro Municipale. Dopo la grande partecipazione di studenti nella scorsa Stagione, la Fondazione Teatri di Piacenza in sinergia con il Comune di Piacenza – Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca prosegue la proposta rivolta ai giovani con una tariffa agevolata su sette appuntamenti: l’anteprima dell’opera inaugurale della Stagione lirica, tre concerti e tre balletti, a partire da sabato 28 novembre fino al 23 aprile 2027. La promozione universitari potrà essere richiesta direttamente alla Biglietteria del Teatro Municipale, e per i concerti e la danza è attiva anche online sul sito teatripiacenza.it: i giovani iscritti alle Università potranno accedere con un biglietto a € 10, con un’ulteriore riduzione rispetto a quelle già previste per gli studenti.