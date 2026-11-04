Operaio morto a San Nicolò, De Rosa (Ugl) “Basta massimizzare il profitto a scapito della sicurezza”

Il segretario UGL UTL Pino De Rosa esprime il suo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Marco Carini operaio di 54 anni residente a Vigolzone morto sul lavoro mentre stava lavorando all’interno di un tombino e travolto da un’auto.

“Come organizzazione sindacale – rimarca il segretario De Rosa in una nota -, riteniamo inaccettabile derubricare eventi di questo tipo come fatalità, ma ci poniamo delle domande, le regole della sicurezza erano rispettate, il lavoratore era solo mentre entrava nei tombini o era affiancato da un collega, aveva in dotazione l’apposita dotazione di sicurezza per segnalare la propria presenza nei tombini e con la mole di lavoro da svolgere aveva il tempo materiale di posizionarla ogni volta”.

“UGL Piacenza chiede quindi un’indagine immediata da parte degli organi competenti per verificare il rispetto delle normative di sicurezza, e che sia fatta piena luce riguardo alle dinamiche dell’incidente, accertando le eventuali responsabilità. Fa rabbia trovarsi di fronte a un’altra vita spezzata, non si può morire di lavoro su una strada, chi lavora all’interno di tombini o pozzetti stradali si trova in una condizione di estrema vulnerabilità e deve essere tutelato”.