Oro e argento al campionato italiano CTR per Karate Piacenza

Grande prestazione per gli atleti del Karate Piacenza ad Aversa (Caserta) al campionato italiano CTR (centri tecnici regionali). Alla prestigiosa competizione della Fijlkam poteva accedere solo un atleta selezionato da ogni regione d’Italia per categoria di peso. Eva Dallavalle, convocata dalla Commissione regionale Fijlkam Emilia Romagna per la cat. under 18 -59kg, ha conquistato il titolo italiano superando con determinazione le agguerrite avversarie: la portacolori piacentina nel primo incontro ha battuto l’atleta del Trentino Alto Adige per quattro a zero, nel secondo l’atleta delle Marche con lo stesso risultato e in semifinale l’atleta dell’Umbria per cinque a uno; nella finale ha combattuto con lucidità e passione, prevalendo sull’atleta della Basilicata per tre a uno e conquistando il titolo italiano. Il direttore tecnico del Karate Piacenza Gian Luigi Boselli, responsabile del settore combattimento libero dell’Emilia Romagna, ha assistito la propria atleta in tutta la competizione ed esprime la massima soddisfazione per un altro titolo italiano. Nel 2025 Eva aveva già conquistato il titolo di vice-campionessa d’Italia CTR e nel 2023 il titolo di vice-campionessa d’Italia di categoria; attualmente è la seconda del ranking azzurro italiano per la convocazione agli europei 2027.

Grande risultato anche per Davyd Hasanov, da poco quattordicenne, che ha conquistato il titolo di vice campione d’Italia CTR nella categoria under 18 – 55 kg. Nel primo incontro ha battuto l’atleta della Liguria per sette a zero, nel secondo l’atleta della Sicilia, e della nazionale junior, per cinque a quattro e successivamente il forte atleta della Campania per tre a tre (giudizio arbitri senshu). Nella tiratissima finale l’atleta del Karate Piacenza ha perso per tre a zero con l’atleta della Lombardia. Attualmente il portacolori piacentino è al secondo posto nel ranking italiano Fijlkam valevole per i campionati europei 2027. Brillante prestazione inoltre per Sofia Bouraya, che si è classificata al quinto posto nella over 18 – 55 kg. sfiorando la medaglia di bronzo per una distrazione nell’ultima parte dell’incontro decisivo per il podio. Ottima anche la prestazione nella competizione a squadre under 18, con il team dell’Emilia Romagna che si è classificato al quinto posto superando vari turni con il valido apporto dei portacolori piacentini convocati: Ginevra Livelli, Gaia Granelli e Denis Popovici (già vincitore della Coppa del Mondo WKF 2026).