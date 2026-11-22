Ospedale di Piacenza, Vignali (Forza Italia) “Perchè meno 43,6% delle attività chirurgiche?”
Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito, Pietro Vignali
SANITÀ PIACENTINA, VIGNALI: “ALL’OSPEDALE DI PIACENZA CROLLANO LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CHIRURGICHE (-43,6%). LA REGIONE SPIEGHI PERCHÉ” – “L’Ospedale di Piacenza ha perso una quota rilevantissima della propria attività chirurgica e dei propri ricoveri. La riduzione della capacità di rispondere ai bisogni sanitari dei piacentini da parte dell’Ausl di Piacenza non può più essere negata.” Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito, Pietro Vignali, commentando i dati relativi all’attività ospedaliera del principale presidio della provincia ricevuti dall’Assessorato regionale alle politiche per la salute.
“Tra il 2019 e il 2025 l’Ospedale pubblico di Piacenza ha perso il 16,7% delle dimissioni complessive, passando da 26.080 a 21.730 ricoveri. Ma il dato più allarmante riguarda le principali specialità chirurgiche prese in esame, che registrano mediamente un crollo del 43,6% delle dimissioni. È una contrazione enorme per una struttura che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento della sanità piacentina – prosegue il leader regionale degli azzurri – La chirurgia generale perde il 61,1% delle dimissioni, passando da 2.892 a 1.125 casi. La chirurgia vascolare registra un calo del 63,5%, da 348 a 127 ricoveri. Gastroenterologia diminuisce del 40,2%, ortopedia e traumatologia del 36,9%, ostetricia e ginecologia del 34,2% e urologia del 25,4%. Parliamo di attività fondamentali per un grande ospedale provinciale e di riduzioni che non possono essere liquidate come semplici oscillazioni statistiche. È vero che la medicina moderna tende a ridurre i ricoveri attraverso percorsi meno invasivi e più appropriati. È vero che molti interventi oggi vengono effettuati in day surgery o in regime ambulatoriale. Ma è francamente difficile sostenere che cali superiori al 40% o addirittura al 60% nelle principali discipline chirurgiche siano spiegabili esclusivamente con il progresso medico”.
“Quando si perde quasi la metà dell’attività nelle principali specialità chirurgiche – prosegue Vignali – del più importante ospedale della provincia siamo di fronte a un fenomeno che indica inevitabilmente una riduzione dell’offerta sanitaria e dell’efficienza del sistema pubblico. Se si amplia l’orizzonte temporale al periodo 2015-2025 emerge inoltre un altro dato significativo. Mentre il sistema ospedaliero pubblico provinciale passa da 38.923 a 27.579 dimissioni, perdendo il 29,1% della propria attività, le strutture private accreditate passano complessivamente da 8.482 a 9.385 dimissioni, registrando una crescita del 10,6%. Oggi il privato rappresenta oltre un quarto di tutte le dimissioni ospedaliere della provincia. Il privato svolge legittimamente e spesso efficacemente il proprio ruolo all’interno del sistema sanitario regionale. Tuttavia, l’Ausl di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna devono spiegare ai cittadini se questo trasferimento di attività sia il risultato di una precisa strategia sanitaria oppure la conseguenza dell’indebolimento progressivo dell’offerta pubblica. Perché mentre il sistema pubblico arretra, il privato continua a crescere. Se la Regione sostiene che questi ricoveri e questi interventi vengono semplicemente effettuati in modo diverso rispetto al passato, allora produca i dati.”
“Ad oggi non esistono elementi sufficienti per affermare che la riduzione dell’attività dell’Ospedale di Piacenza sia stata integralmente compensata da altri servizi. Fino a quando questi dati non verranno resi pubblici, resta un fatto incontrovertibile: il principale ospedale della provincia ricovera molti meno pazienti rispetto a pochi anni fa e nelle principali specialità chirurgiche registra un calo medio del 43,6%. Sono numeri che meritano spiegazioni, non rassicurazioni.” conclude Pietro Vignali.