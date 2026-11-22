SANITÀ PIACENTINA, VIGNALI: “ALL’OSPEDALE DI PIACENZA CROLLANO LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CHIRURGICHE (-43,6%). LA REGIONE SPIEGHI PERCHÉ” – “L’Ospedale di Piacenza ha perso una quota rilevantissima della propria attività chirurgica e dei propri ricoveri. La riduzione della capacità di rispondere ai bisogni sanitari dei piacentini da parte dell’Ausl di Piacenza non può più essere negata.” Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito, Pietro Vignali, commentando i dati relativi all’attività ospedaliera del principale presidio della provincia ricevuti dall’Assessorato regionale alle politiche per la salute.

“Tra il 2019 e il 2025 l’Ospedale pubblico di Piacenza ha perso il 16,7% delle dimissioni complessive, passando da 26.080 a 21.730 ricoveri. Ma il dato più allarmante riguarda le principali specialità chirurgiche prese in esame, che registrano mediamente un crollo del 43,6% delle dimissioni. È una contrazione enorme per una struttura che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento della sanità piacentina – prosegue il leader regionale degli azzurri – La chirurgia generale perde il 61,1% delle dimissioni, passando da 2.892 a 1.125 casi. La chirurgia vascolare registra un calo del 63,5%, da 348 a 127 ricoveri. Gastroenterologia diminuisce del 40,2%, ortopedia e traumatologia del 36,9%, ostetricia e ginecologia del 34,2% e urologia del 25,4%. Parliamo di attività fondamentali per un grande ospedale provinciale e di riduzioni che non possono essere liquidate come semplici oscillazioni statistiche. È vero che la medicina moderna tende a ridurre i ricoveri attraverso percorsi meno invasivi e più appropriati. È vero che molti interventi oggi vengono effettuati in day surgery o in regime ambulatoriale. Ma è francamente difficile sostenere che cali superiori al 40% o addirittura al 60% nelle principali discipline chirurgiche siano spiegabili esclusivamente con il progresso medico”.