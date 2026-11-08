La Gas Sales Bluenergy riparte subito, Verona ko (3-0). Boninfante “Vittoria pesante”

Torna alla vittoria Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che al PalabancaSport supera Rana Verona per 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) nella gara valida per la quinta giornata di SuperLega, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato e confermando il proprio ottimo momento di forma davanti al pubblico di casa. In un PalabancaSport caldo e partecipe, la formazione biancorossa ha saputo imporsi al termine di una sfida intensa e combattuta, mettendo in mostra qualità tecniche, coraggio, solidità mentale e grande spirito di squadra. Contro una Rana Verona determinata e mai arrendevole, Piacenza ha saputo gestire con lucidità i momenti più delicati dell’incontro, trovando nei momenti decisivi le giocate necessarie per indirizzare il match dalla propria parte. La squadra allenata da coach Boninfante ha costruito il successo attraverso un’efficace organizzazione di gioco, una buona continuità al servizio e una fase break capace di mettere in difficoltà gli ospiti nei momenti chiave della partita.

Con questi tre punti Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica e dà continuità a un avvio di stagione particolarmente positivo, caratterizzato da risultati importanti e da una crescita costante del gruppo. MVP un Alessandro Bovolenta febbricitante, che fino all’ultimo secondo ha rischiato di non scendere in campo. Bene Zlatanov dopo un primo set in sordina, bravo Gutierrez. A Verona, che ha avuto problemi in ricezione, non è bastato Keita, miglior marcatore della partita con 16 punti.

La sfida – Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Paolo Porro e Bovolenta in diagonale, MacHenry e Galassi al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Fabio Soli manda in campo la diagonale Motta Paes e Buchegger, Vitelli e Anzani al centro, Keita e Sani alla banda, Staforini è il libero. Verona cerca subito l’allungo (2-4), due block in consecutivi di Galassi valgono il doppio vantaggio di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (8-6), gli scaligeri impattano a quota nove per poi vedere allungare i biancorossi attentissimi a muro (14-10). Verona si avvicina con due block in consecutivi (14-13). Errori dalla linea dei nove metri da entrambe le parti ma c’è anche l’ace di Gutierrez (18-16), i biancorossi mantengono le due lunghezze di vantaggio che diventano tre (21-18) con la bomba di Bovolenta e Soli chiama il secondo time out a disposizione. Il diagonale di Gutierrez porta tre set point ai suoi (24-21), Piacenza chiude alla seconda occasione con la battuta out scaligera.

In casa Verona c’è Mozic al posto di Sani, sul nove pari ace di Porro e punto di Bovolenta (11-9), l’ace di Keita vale la parità a quota quattordici, i biancorossi guidano le danze ma Verona risponde colpo su colpo, a quota diciassette pari Piacenza allunga con McHenry e Gutierrez (19-17) e Soli che utilizza il secondo time out a disposizione. A quota venti è nuova parità, questa volta è Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco ace di Keita che vale il vantaggio scaligero (20-21), subito parità con Galassi. Si gioca punto a punto, il set point è biancorosso con Zlatanov (24-23), chiude Galassi con un ace. Rana Verona fa subito la voce grossa (1-4), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza pareggia i conti a quota otto con un muro e poi si porta avanti con l’ace di Galassi (9-8). Set equilibrato come del resto il resto della partita, le due squadre si danno battaglia in campo, Bovolenta buca il muro scaligero, Zlatanov piazza l’ace del 13-11, a quota tredici è nuova parità. Spettacolo sugli spalti e in campo, Zlatanov per il più tre (18-15), Verona non molla (19-18) e Boninfante chiama il primo time out del parziale. Al rientro in campo è Piacenza a segnare punto nel referto (20-18), Zlatanov e subito dopo ace di Porro (22-18), Verona riduce a due lunghezze lo svantaggio (22-20), il muro di Comparoni, da poco in campo, consegna ai suoi due match ball (24-22), il primo è annullato dagli scaligeri, il secondo con l’attacco out di Gutierrez. Nuovo match ball biancorosso con Bovolenta (25-24), che poi chiude con un lungolinea.

Dante Boninfante: “È stata una partita intensa contro un avversario di valore come Verona. Abbiamo giocato con determinazione e attenzione nei momenti importanti della partita, conquistando una vittoria che ci permette di proseguire il nostro percorso con fiducia. Sono soddisfatto del risultato ma soprattutto da quanto hanno fatto vedere i ragazzi in campo. Bovolenta ha rischiato di non giocare, in nottata e anche fino a poche ora dall’inizio della gara aveva la febbre e problemi intestinali, per fortuna la partita non è stata troppo lunga”.

Alessandro Bovolenta: “Una vittoria importante, una vittoria di coraggio. In settimana abbiamo viaggiato molto, nelle ultime ore qualche problema c’è stato ma sono felice di come siamo stati in campo e ancora più contento che i compagni si affidino spesso a me nei momenti decisi. Ma ognuno di noi in campo è determinante”.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Rana Verona 3-0

(25-22, 25-23, 26-24)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 3, Zlatanov 10, McHenry 4, Bovolenta 15, Gutierrez 10, Galassi 6, Pace (L), Brborić, Robinson, Comparoni 1, Leon. Ne: Travica, Rizzo, Iyegbekedo. All. Boninfante

Rana Verona: Motta Paes, Keita 16, Anzani 3, Buchegger 6, Sani 5, Vitelli 4, Staforini (L), Mol 2, Glatz, Mozic 8, Zingel 2. Ne: Scanferla (L), Christenson. All. Soli.

Arbitri: Carcione di Roma, Pozzato di Bolzano.