Ottavi di Coppa, Piacenza sfida la Lucchese al Garilli (ore 14,30)
Si gioca in gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai rigori
PIACENZA – LUCCHESE 0-0 (in campo alle 14,30)
LA CRONACA
Match infrasettimanale per il Piacenza, che mercoledì pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30, info biglietti) ospita tra le mura amiche la Lucchese per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D, Anche in questo turno si gioca in gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai rigori: chi passerà il turno affronterà il 9 dicembre nei quarti la vincente della gara tra Union Clodiense-Cjarlinz Muzane.
Il Piace, che attraversa un buon momento di forma, troverà al Garilli una Lucchese che occupa al momento il quinto posto nel girone E con 19 punti, a meno nove dalla capolista Prato, ed è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Follonica Gavorrano. Come già accaduto nei turni precedenti di Coppa, si prevede un ampio turnover tra i biancorossi, forti di due vittorie consecutive in campionato e attesi domenica prossima dalla gara interna con il Villa Valle.