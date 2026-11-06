Otto giovani ispettori in forza alla Guardia di Finanza, il benvenuto del comandante Amadori

Gli otto giovani Finanzieri, al primo incarico della loro carriera, giungono al termine di un ciclo di formazione durante il quale sono stati addestrati per tutti i servizi propri di una moderna forza di polizia economico – finanziaria con il conseguimento della laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”. Gli ispettori saranno destinati a rafforzare i reparti operativi della Provincia: il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il Gruppo di Piacenza, la Tenenza di Castel San Giovanni e la Tenenza di Fiorenzuola, in modo da potenziare il personale impiegato nelle attività investigative e nel controllo economico del territorio. Nel rivolgere loro un caloroso benvenuto, il Colonnello Amadori ha voluto illustrare le caratteristiche del contesto socio – economico che li vedrà impiegati e i settori operativi più rilevanti, come quelli del contrasto al riciclaggio e agli illeciti nel settore della spesa pubblica.