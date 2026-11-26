Confagricoltura Piacenza , con il presidente Umberto Gorra e il direttore Raffaello Rossi , partecipa alla marcia simbolica di Copa e Cogeca . “Siamo insieme agli agricoltori e alle cooperative agricole di tutta Europa, mentre i capi di Stato e di governo dell’Ue si riuniscono per discutere il bilancio 2028-2034”.

“Al tavolo del Consiglio europeo ci sono proposte che taglierebbero di oltre il 20% le risorse della Politica agricola comune. La Pac finirebbe in un Fondo unico e verrebbe di fatto rinazionalizzata, anche se è nata come politica comune. Per questo siamo qui. Il bilancio della Pac è un investimento sulla sicurezza alimentare dell’Europa. Le imprese agricole fanno già i conti con costi di produzione elevati, mercati instabili e rischi climatici sempre più frequenti. Tagliare proprio ora vorrebbe dire indebolire chi garantisce cibo, presidio del territorio e tenuta delle aree rurali”.