Ci sarà anche Confagricoltura Piacenza, con il presidente Umberto Gorra e il direttore Raffaello Rossi, alla marcia simbolica che Copa e Cogeca, le organizzazioni che rappresentano gli agricoltori e le cooperative agricole europee, hanno indetto per giovedì 26 novembre nel quartiere europeo di Bruxelles. La mobilitazione coincide con il Consiglio europeo speciale in cui i capi di Stato e di governo dell’Ue si riuniranno per un passaggio cruciale dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, il bilancio da cui dipende il futuro della Politica agricola comune. “Saremo a Bruxelles – dichiara Gorra – perché è lì che, in questi giorni, si decide quanta agricoltura l’Europa vorrà ancora sostenere nei prossimi anni”.

L’appuntamento è stato annunciato a Dublino, dove centinaia di agricoltori provenienti da tutta l’Irlanda si sono riuniti davanti al Convention Centre per protestare contro i tagli proposti alla Pac, in concomitanza con il vertice della Comunità politica europea. La manifestazione, organizzata dall’Associazione degli agricoltori irlandesi (IFA) insieme a Copa e Cogeca, ha visto la presenza dei presidenti delle due organizzazioni europee – il Copa è guidato da Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura – e di rappresentanze di Italia, Svezia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna, a testimonianza della solidarietà dell’intera comunità agricola europea. Il messaggio rivolto ai leader europei è stato netto: no ai tagli alla Pac. A Dublino è stato presentato anche il video che lancia la nuova fase della campagna, “La Pac rafforza la nostra difesa”. La marcia del 26 novembre prosegue due anni di azioni e manifestazioni in tutta Europa a difesa della Pac e del suo bilancio: dalla prima petizione nella storia di Copa e Cogeca, sottoscritta da oltre 8.000 organizzazioni, ai 10.000 agricoltori scesi in piazza a Bruxelles nel dicembre 2025, fino alla Dichiarazione di Stoccolma, adottata a ottobre, con cui le organizzazioni agricole europee hanno lanciato un appello unanime all’azione.