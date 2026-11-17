“Il quadro presentato dalla Regione – spiega Tagliaferri – parla di 60 realtà attive nel Modenese, cinque nel Bolognese e una nel Reggiano. Altre quattro sono programmate fra Bologna, Reggio Emilia e Parma. Piacenza non compare né tra le sedi operative né tra quelle di prossima attivazione. Non vogliamo sminuire un’esperienza che ha dimostrato di saper coinvolgere anziani, volontari e comunità locali. Al contrario, riteniamo che le buone pratiche debbano essere diffuse, soprattutto quando contribuiscono a mantenere attive le capacità cognitive e a contrastare la solitudine. La domanda che rivolgiamo alla Giunta regionale è semplice: perché il Piacentino non compare nella rete delle Palestre della Memoria e quali iniziative intende promuovere per favorirne l’attivazione anche nella nostra provincia? Sappiamo che possono esistere altri progetti e servizi rivolti alla popolazione anziana, che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Chiediamo proprio per questo un quadro aggiornato delle attività presenti nell’AUSL di Piacenza, dei cittadini coinvolti e delle possibilità di sviluppare una rete di Palestre della Memoria attraverso la collaborazione fra Azienda sanitaria, Comuni, associazioni e volontariato”.