Palestre della memoria, Tagliaferri (FdI) “Perché nessuna è presente a Piacenza?”
Intervento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, relativo alla distribuzione delle Palestre della Memoria, servizio di di stimolazione cognitiva, socializzazione e prevenzione dell’isolamento, in Regione
“Sessantasei Palestre della Memoria attive in Emilia-Romagna, ma nessuna indicata nella provincia di Piacenza. È quanto emerge dai dati diffusi dalla stessa Regione per presentare un’iniziativa che offre agli anziani attività gratuite di stimolazione cognitiva, socializzazione e prevenzione dell’isolamento. Un progetto positivo, che proprio per il suo valore dovrebbe poter essere esteso anche al nostro territorio”. Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, intervenendo sulla distribuzione territoriale delle Palestre della Memoria.
“Il quadro presentato dalla Regione – spiega Tagliaferri – parla di 60 realtà attive nel Modenese, cinque nel Bolognese e una nel Reggiano. Altre quattro sono programmate fra Bologna, Reggio Emilia e Parma. Piacenza non compare né tra le sedi operative né tra quelle di prossima attivazione. Non vogliamo sminuire un’esperienza che ha dimostrato di saper coinvolgere anziani, volontari e comunità locali. Al contrario, riteniamo che le buone pratiche debbano essere diffuse, soprattutto quando contribuiscono a mantenere attive le capacità cognitive e a contrastare la solitudine. La domanda che rivolgiamo alla Giunta regionale è semplice: perché il Piacentino non compare nella rete delle Palestre della Memoria e quali iniziative intende promuovere per favorirne l’attivazione anche nella nostra provincia? Sappiamo che possono esistere altri progetti e servizi rivolti alla popolazione anziana, che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Chiediamo proprio per questo un quadro aggiornato delle attività presenti nell’AUSL di Piacenza, dei cittadini coinvolti e delle possibilità di sviluppare una rete di Palestre della Memoria attraverso la collaborazione fra Azienda sanitaria, Comuni, associazioni e volontariato”.
“Un’attenzione particolare deve essere riservata ai piccoli centri e alle aree collinari e montane, dove l’invecchiamento della popolazione, le distanze e la minore disponibilità di occasioni di socializzazione possono rendere ancora più importante la presenza di iniziative di prossimità. Non si tratta di chiedere privilegi per Piacenza né di contrapporre una provincia all’altra. Si tratta di garantire che un’esperienza positiva, già consolidata in altre realtà emiliano-romagnole, possa diventare un’opportunità anche per i nostri anziani. La prevenzione non deve dipendere dal territorio in cui si vive. Se un progetto funziona, la Regione dovrebbe impegnarsi a favorirne la diffusione anche nelle province che oggi non risultano coinvolte. Su questo chiediamo risposte e un impegno concreto”, conclude Tagliaferri.