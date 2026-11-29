La seconda trasferta fuori regione non sorride alla Pallavolo San Giorgio, sconfitta 3-0 da Peschiera in un’ora e quindici minuti. L’inizio gara è complicato per le piacentine. Peschiera con Miori sigla il 7-3, nonostante la risposta di They, coach Capra chiama time out (10.6). Tuttavia l’ago della bilancia è sempre favorevole alle veronesi che allungano, 18-10 con Comotti. Gli ingressi di Gilioli e Jotov non danno gli effetti sperati, Peschiera amministra il vantaggio e rompe le speranze di rimonta ospiti quando They ha segnato il 23-17, chiudendo 25-18.

La seconda frazione di gara è equilibrata solo nei primi scambi. Un attacco al centro di Feroldi segna il 4-3, Peschiera sfrutta gli errori delle piacentine ed allunga nel punteggio. Gerosa segna il 14-9 ma è solo un fuoco che si è spento subito, Peschiera, trascinata da Pinetti, allunga ed archivia il set sul 25-18. Nel terzo parziale dal 7-3 la Sangio agguanta le avversarie sul 10-10. Un filotto di cinque a zero rompe l’equilibrio, Feroldi prova a rimettere in corsa la squadra squadra, 17-13, ma non basta l’inerzia è sempre tenuta in mano da Peschiera che vince 25-17, con il match point firmato da Comotti. La Pallavolo San Giorgio resta a quota 17 punti, ma viene raggiunta dalla Sirio Perugia che si è imposta per 3-0 sulla Vap. Le umbre si prendono il primo posto della classifica per il miglior quoziente set (3,0 contro 2,57). Nel prossimo turno le giallobiancoblù sono chiamate al pronto riscatto. Ospite sarà la Florenzo Carpe Diem, neopromossa formazione toscana, che occupa la quarta posizione.