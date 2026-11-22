Pallavolo San Giorgio soffre e vince contro l’Omac Arnopolis (3-2)
Sesta vittoria consecutiva per la formazione di coach Matteo Capra che mantiene la vetta della classifica
La Pallavolo San Giorgio ingrana la sesta vittoria consecutiva in campionato, superando al quinto set l’ostica Omac Arnopolis, squadra toscana dell’ex Sesenna. Un successo che permette di mantenere la vetta della classifica del girone C, allungando sulle dirette rivali Sirio Perugia e Soliera.
La partenza del primo parziale è scoppiettante. L’Omac parte 0-2, un ace di Cornelli impatta sul 2-2. Le ospiti vanno sul 3-5 ma vengono raggiunte sul 6-6 da Cornelli in mani out. L’andamento del punteggio vede le due formazioni rincorrersi, 8-8, con la Pallavolo San Giorgio trova il break e si porta sull’11-8. L’Omac chiama time out, le giallobiancoblu tengono tre lunghezze di vantaggio. Un pallonetto dell’ex Sesenna segna il 13-13, coach Capra ferma il gioco. La squadra di casa ritrova il break, 16-14, ed allunga con Feroldi, 22-17. Nel finale la Pallavolo San Giorgio chiude 25-21 con un preciso attacco di Cornelli.
Botta e risposta nel secondo set. Vecchi risponde a They, siglando il 3-3. Pagot dai nove metri fa 5-3, l’Omac tenta di non fa scappare la formazione di casa, 9-8, ed un muro di Tadei pareggia i conti, 10-10. La Sangio mette la freccia, 13-11 nel punto di Feroldi, ed un pallonetto di Gasparroni rimette in equilibrio il punteggio, 13-13. Punteggio che resta in parità, 16-16, e sul 19-19 con la palla attaccata da Vechi che si incastra nella grata dei ventilatori. Da regolamento il direttore di gara assegna il punto alle toscane. Il finale è infuocato, l’Omac si porta avanti 20-22, la San Giorgio dimezza il gap dopo un punto contestato dalle ospiti. Gresta chiude 23-25 e rimette in parità l’incontro.
L’inerzia della terza frazione di gara è favorevole alle ospiti. Un attacco out di Gerosa segna il 2-6, Pagot piega le mani di Bini e dimezza lo svantaggio. Un invasione dell’Omac rimette in parità il punteggio ma Sesenna segna l’ace del 6-8. Le piacentine non ci stanno, un pallonetto di They segna il 9-9 e Pagot il break dell’11-9. Il set si infiamma, Feroldi realizza il 14-12. Un altro pallonetto di capitan They segna il 17-15 e Pagot tenta l’allungo con il 19-16. La schiacciatrice, ex Modena, è protagonista nel finale di set, con l’attacco di potenza del 22-16 che aprono i titoli di coda, 25-19.
L’Omac parte con il piede giusto nel quarto parziale, 2-5. La Pallavolo San Giorgio chiama time out ed accorcia, 5-6 con un bella fast di Gerosa. Le toscane segnano il 7-10 con un muro di Vecchi ed ancora la schiacciatrice ospite allunga con l’attacco del 7-11. La squadra casa esaurisce i tempi a disposizione per provare scuotere la squadra ed uscire da un momento di difficoltà. La sosta da gli effetti desiderati, 11-13, Tadei dal centro mette a terra il punto del 12-15. Il braccio pesante di Pagot segna il 14-17 ma non basta, Omac va sul 14-21 con millimetrico attacco di Sesenna. La San Giorgio tenta il colpo di coda per rientrare nel set con l’ingresso di Jotov, il cui turno in battuta permette di accorciare sul 20-22. Sesenna allunga, risponde Gerosa che schiaccia la palla del 23-24 (palla set annullata) ma un errore al servizio delle piacentine manda la gara al tiebreak.
Pagot apre le marcature nel set corto. La Pallavolo San Giorgio allunga sul 4-1, Omac risponde ed accorcia sul 4-3. They in pallonetto segna il 5-3 ed un ace di Gilioli entrata al servizio per Pagot ‘doppia’ lo score 6-3. Le ospiti si rifanno sotto, 6-5, e Sesenna impatta sul 6-6. San Giorgio cambia campo avanti 8-6 (attacco di Feroldi), Omac resta in scia, 10-9. Nel finale il turno al servizio di Jotov cambia l’inerzia e sale in cattedra Pagot e la Pallavolo San Giorgio vince l’incontro.
“Oggi è stata durissima – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori – alla fine pur avendo perso il secondo e quarto set ai vantaggi con qualche rammarico per alcuni errori di troppo nei finali dei parziali, la conclusione al tiebrek ci può stare, nessuna delle due squadre avrebbe meritato di tornarsene a casa senza neanche un punto”. Aggiunge. “Omac ha giocato molto bene ha lottato su ogni pallone sicuramente è la squadra piu forte che abbiamo incontrato fino ad ora. Noi non eravamo in gran giornata nei fondamentali di battuta e ricezione dove abbiamo faticato per tutta la gara, ma le ragazze sono state brave ad utilizzare altre armi lottando e credendoci sempre”. Conclude Gregori: “Essere primi è bello e gratificante ma dobbiamo avere la consapevolezza che tutte le squadre che incontreremo daranno sempre tutto per batterci e quindi avremmo bisogno di tutte le ragazze, come oggi Jotov e Gilioli che entrando dalla panchina hanno dato una grossissima mano alla squadra”.
Nella prossima giornata la Pallavolo San Giorgio giocherà in terra lombarda a Sirmione (Brescia) contor l’Area Sport Peschiera del Garda. Il team, allenato da Valeria Magri, sesto in classifica nell’ultimo ha superato in rimonta il Centro Volley Reggiano.
Pallavolo San Giorgio Piacentino-Omac Active Arnopolis 3-2 (25-21 23-25 25-19 23-25 15-9)
Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 18, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L2), G. Galelli (L1), Ironi, Feroldi 17, Pratissoli, Bonelli, Pagot 18, Giordano 5, Gerosa 18, Cornelli 7. All. Capra-Da Gradi.
Omac Active Arnopolis: Sesenna 14, Sansò, Mearini, Tadei 10, Bini (L), Panichi, Gasparroni 17, Vecchi 13, Simoncini, Pizzocaro, Ardone, Giometti, Gresta 10. All. Brizzi.