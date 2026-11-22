“Oggi è stata durissima – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori – alla fine pur avendo perso il secondo e quarto set ai vantaggi con qualche rammarico per alcuni errori di troppo nei finali dei parziali, la conclusione al tiebrek ci può stare, nessuna delle due squadre avrebbe meritato di tornarsene a casa senza neanche un punto”. Aggiunge. “Omac ha giocato molto bene ha lottato su ogni pallone sicuramente è la squadra piu forte che abbiamo incontrato fino ad ora. Noi non eravamo in gran giornata nei fondamentali di battuta e ricezione dove abbiamo faticato per tutta la gara, ma le ragazze sono state brave ad utilizzare altre armi lottando e credendoci sempre”. Conclude Gregori: “Essere primi è bello e gratificante ma dobbiamo avere la consapevolezza che tutte le squadre che incontreremo daranno sempre tutto per batterci e quindi avremmo bisogno di tutte le ragazze, come oggi Jotov e Gilioli che entrando dalla panchina hanno dato una grossissima mano alla squadra”.