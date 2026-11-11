Papilloma virus, il 17 novembre Oper day per vaccinarsi a piazzale Milano

Contro il Papillomavirus (Hpv) c’è un vaccino. E oggi rappresenta una delle opportunità più importanti che abbiamo per prevenire alcuni tipi di tumore. L’Hpv è infatti un’infezione molto diffusa che può essere responsabile di diverse forme tumorali. In occasione della Giornata per l’eliminazione del tumore della cervice uterina e dei tumori Hpv-correlati, l’Azienda Usl di Piacenza dedica un Open day proprio alla vaccinazione contro l’Hpv. L’appuntamento è martedì 17 novembre, dalle 14 alle 16.30, nella sede di Piacenza, in piazzale Milano 2 .

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2008 e alle donne nate nel 2001. La vaccinazione contro l’Hpv rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di sviluppare tumori correlati all’infezione, tra cui il tumore della cervice uterina e altre neoplasie che possono interessare sia le donne sia gli uomini.

“La prevenzione rappresenta l’arma più efficace che abbiamo a disposizione contro molte malattie oncologiche – sottolinea Alessandra Rampini, direttore di Igiene e sanità pubblica – Oggi sappiamo che la vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire fino al 90% dei tumori Hpv-correlati e una quota molto elevata delle lesioni precancerose. Per questo è importante cogliere l’opportunità offerta gratuitamente dal Servizio sanitario alle fasce di età indicate. Vaccinarsi significa proteggere se stessi, ma anche contribuire a ridurre la circolazione del virus nella popolazione”.

La vaccinazione si inserisce in una strategia di prevenzione più ampia, che comprende anche i programmi di screening oncologico organizzato. Per le donne, l’eventuale presenza di lesioni precancerose può essere individuata precocemente attraverso controlli periodici, nell’ambito del percorso di screening con chiamata attiva da parte del Servizio sanitario.

Vaccinazione e screening rappresentano quindi due strumenti complementari di prevenzione: la prima contribuisce a ridurre il rischio legato all’infezione da Hpv, mentre lo screening consente di individuare precocemente eventuali lesioni. Insieme contribuiscono a ridurre il rischio e a contrastare le patologie correlate al Papillomavirus.