Sabato variabile, domenica bello, prossima settimana perturbata

La perturbazione che attualmente è appoggiata ai settori di ponente, nelle prossime 24-36 ore sposterà il suo raggio d’azione verso levante, interessando durante il week-end i settori orientali ed il meridione con piogge anche a carattere di rovescio. Sabato 7 novembre partendo dal nord, piogge deboli o moderate interesseranno la Lombardia ed il Veneto tra la notte e le prime ore del mattino, attenuandosi da ovest entro il mezzogiorno. Qualche precipitazione sarà possibile, sempre al mattino, sull’alto Piemonte, mentre piogge più intense bagneranno l’Emilia Romagna. Domenica 8 novembre, ultimi piovaschi tra Marche e Abruzzo al mattino, Su tutte le altre regioni tempo asciutto ed in parte soleggiato, specie al nord e sul Tirreno.

La prossima settimana si prevedono condizioni meteorologiche dinamiche su gran parte dell’Italia dopo una fase caratterizzata da una stabilità atmosferica. Le correnti atlantiche torneranno infatti a farsi sentire sul bacino del Mediterraneo, favorendo il passaggio di alcuni sistemi perturbati che interesseranno soprattutto le regioni centro-settentrionali; il primo impulso instabile è atteso nella giornata di martedì 10. Una rapida perturbazione attraverserà il Paese da nord-ovest verso sud-est. Si tratterà di un passaggio veloce, ma comunque in grado di determinare un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione, i fenomeni dovrebbero risultare generalmente moderati.

IN DETTAGLIO a Piacenza dal 6 al 10 novembre 2026:

Venerdì 6 novembre: Cieli prevalentemente coperti con precipitazioni e piogge deboli/moderate a tratti lungo la giornata. Temperature comprese tra 8° e 10°, elevate percentuali di umidità e venti deboli.

Sabato 7 novembre: Variabilità con cieli da molto nuvolosi a parzialmente coperti, alternati a schiarite temporanee. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi (minima attorno ai 7°, massima sui 12°).

Domenica 8 novembre: Condizioni di relativo miglioramento con cieli ampiamente soleggiati o parzialmente nuvolosi, pur con possibili foschie al mattino presto. Temperature stabili.

Lunedì 9 novembre: Nuvolosità in nuovo aumento con possibili banchi di nebbia/foschia nelle prime ore della giornata e deboli piogge sparse a partire dal pomeriggio. Temperature comprese tra 8° e 11°.

Martedì 10 novembre: Cieli prevalentemente coperti e molto umidi, con foschie dense al mattino e possibilità di residui piovaschi alternati a brevi schiarite. Temperature minime sui 7°C-8°C e massime intorno ai 11°-12°.

Stefano Cavanna