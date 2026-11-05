Pastasciutta antifascista alla Coop Lupi con il presidente dell’Istituto Cervi Errani
L’ex presidente della Regione parteciperà il 16 novembre all’ incontro pubblico intitolato “Custodire i luoghi, tramandare la memoria”
Un pastasciuttata nel ricordo di Papà Cervi. Sarà una serata nel segno del cibo, della memoria, della convivialità e dell’antifascismo quella in programma alla Cooperativa Lupi di via Taverna a Piacenza il 16 ottobre prossimo. L’iniziativa promossa in collaborazione con la sezione Anpi di Piacenza Medina Barbattini vedrà la presenza di Vasco Errani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi che conserva la memoria della famiglia reggiana della Resistenza sterminata dai repubblichini.
L’ex presidente della Regione parteciperà dalle 18 all’ incontro pubblico intitolato “Custodire i luoghi, tramandare la memoria”, nel corso del quale verrà donato all’Istituto il libro edito da Officine Gutenberg sull’uccisione nel 1922 di Gaetano Lupi “Un delitto fascista” di Mauro Ferri, realizzato con il fondamentale contributo della coop di via Taverna.
Alle 19 e 30 aperitivo conviviale e cena accompagnati dalla musica popolare con Erica Opizzi e Antonio Amodeo.
Il menù prevede:
salumi e bortellina
pastasciutta antifascista
torte della casa
acqua e vino
caffè
per una quota di 25 euro a persona. Le prenotazioni entro mercoledì 11 novembre
posti limitati
Contatti:
email: presidente@lupi.coop / info@partigiani-piacentini.net
L’iniziativa viene realizzata con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 | Fondazione Piacenza Futura