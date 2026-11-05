Pastasciutta antifascista alla Coop Lupi con il presidente dell’Istituto Cervi Errani

Un pastasciuttata nel ricordo di Papà Cervi. Sarà una serata nel segno del cibo, della memoria, della convivialità e dell’antifascismo quella in programma alla Cooperativa Lupi di via Taverna a Piacenza il 16 ottobre prossimo. L’iniziativa promossa in collaborazione con la sezione Anpi di Piacenza Medina Barbattini vedrà la presenza di Vasco Errani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi che conserva la memoria della famiglia reggiana della Resistenza sterminata dai repubblichini.

Alle 19 e 30 aperitivo conviviale e cena accompagnati dalla musica popolare con Erica Opizzi e Antonio Amodeo.