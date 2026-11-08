Doppietta di Mustacchio, il Piacenza supera il Brusaporto e torna alla vittoria

Foto Piacenza Calcio

SERIE D – 11^ GIORNATA

BRUSAPORTO – PIACENZA 0-2

(33′, 47′ Mustacchio)

Grazie ad un super Mustacchio, autore di una doppietta, il Piacenza supera a domicilio il Brusaporto e torna alla vittoria. Una gara a corrente alternata per i biancorossi, dominanti in alcune fasi ma colpevoli di non aver concretizzato le tante occasioni create e di aver tenuto in partita un Brusaporto apparso in grande difficoltà e che ha fallito dal dischetto l’occasione per riaprire il match. Davanti vince il Chievo, mentre il Nibbiano è fermato in casa dalla Tritium: la vetta è ora distante quattro punti.

LA PARTITA – Nel Piacenza partono dal primo minuto Bassanini e Mazzaglia, in difesa c’è Manzi al posto di Putzolu, non al meglio, davanti spazio a Raffini con Mustacchio. Pronti, via, e dopo una manciata di secondi il Piace va vicino al vantaggio con una conclusione dal limite di Manzi, deviata sotto porta da Raffini, ma Saporiti è attento e sventa la minaccia; poco dopo ci prova Mustacchio, lanciato in profondità da Ferri, che calcia sull’esterno della rete. Le fiammate biancorosse si spengono però quasi subito e la partita vive una fase di stanca. E’ Mustacchio, oggi imprendibile per gli avversari, che prova a rianimare il suoi: al 24’ fa le prove generali, scappando sulla sinistra e andando poi al tiro dopo la respinta della difesa di casa; dieci minuti dopo altra sgroppata sulla fascia, l’attaccante biancorosso questa volta si accentra e fa partire un gran destro che batte Saporiti. La rete sblocca il risultato ma anche la squadra di Franzini, che cambia subito marcia alla ricerca del raddoppio: Rrapaj di testa da due passi non riesce a capitalizzare il bel traversone di Manzi, nel finale Piace ancora arrembante e difesa del Brusaporto costretta agli straordinari su Rrapaj e Mustacchio. Il gol è nell’aria e arriva in pieno recupero di nuovo grazie a Mustacchio, il più lesto di tutti a insaccare sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Si va al riposo sul 2-0 per il Piacenza, che al ritorno in campo riprende da dove aveva concluso la prima frazione, sfiorando subito la terza rete con Rrapaj. I biancorossi appaiono in controllo totale, ma calano i ritmi e per l’ennesima volta rischiano di complicarsi la vita da soli: al 70’, su una palla apparentemente innocua, tocco di mano in area di Bakayoko, l’arbitro indica il dischetto ma D’Antoni grazia Bruno e centra il palo. Sciupata la colossale occasione per riaprire la gara, il Brusaporto non riesce più a cambiare marcia, il Piace gestisce e nel finale Capelli si vede annullare la terza rete dopo una mischia sulla linea di porta.

Il Piacenza infligge al Brusaporto il sesto ko di fila e sale a 21 punti in classifica, al quarto posto in classifica, accorciando sulla vetta della classifica occupata dalla coppia Nibbiano e Chievo a quota 25. Domenica prossima trasferta sul campo del Rovato.

LA CRONACA

Triplice fischio – Il Piacenza batte 2-0 il Brusaporto grazie alla doppietta di Mustacchio

91′ – Rete annullata a Capelli

85′ – Altro cambio nel Piacenza, in campo Trombetta per Rrapaj

83′ – Nel Piacenza out Mustacchio, migliore in campo, al suo posto entra Panaioli

77′ – Terzo cambio per il Piacenza: in campo Milani per Bakayoko

76′ – Ci prova Mustacchio, conclusione di poco alta

75′ – Cambio in avanti per il Piacenza, dentro Capelli per Raffini

72′ – Sul dischetto va D’Antoni, il tiro colpisce il palo

70′ – Calcio di rigore per il Brusaporto, l’arbitro punisce un tocco di mano in area di Bakayoko

65′ – Nel Piacenza in campo Tremolada per Bassanini. Poco prima bella girata di Raffini, pallone di poco a lato

59′ – Prova a scuotersi il Brusaporto, azione insistita conclusa da D’Antoni, respinge Bakayoko in corner

50′ – Piacenza vicino alla terza rete: sulla conclusione di Manzi respinta dal portiere arriva Rrapaj che manda alto da pochi passi

Via alla ripresa

Squadre in campo per la ripresa

Fine primo tempo: Piacenza in vantaggio di due reti sul campo del Brusaporto, decisivo fin qui Mustacchio con una doppietta

47′ – Raddoppio Piacenza: sul corner seguente, colpo di testa di Bakayoko, il pallone resta lì e Mustacchio sotto porta è il più lesto e firma la doppietta personale

46′ – Ancora Mustacchio, tiro cross deviato in corner da Saporiti

43′ – Ancora Piacenza pericolosissimo: Mazzaglia al centro dell’area per Rrapaj, che evita due difensori e calcia, sulla respinta ci prova anche Mustacchio va viene ancora murato

38′ – Piacenza ad un passo dal raddoppio: traversone dalla destra di Manzi, sul secondo palo sbuca Rrapaj che da due passi manda alto di testa

33′ – Piacenza in vantaggio: grande giocata di Mustacchio, che parte dalla sinistra, si accentra e fa partire un destro che batte Saporiti

24′ – Sgroppata di Mustacchio sulla sinistra, palla al centro respinta da un difensore poi ci prova ancora l’attaccante biancorosso: conclusione centrale parata da Saporiti

20′ – Dopo un buon avvio, il Piacenza fatica ora a creare pericoli alla retroguardia di casa

5′ – Lancio in profondità di Ferri per Mustacchio, conclusione da posizione defilata che finisce sull’esterno della rete

1′ – Subito Piacenza pericoloso: conclusione dal limite di Manzi, si salva Saporiti dopo una deviazione

Via alla gara. Primo del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in ricordo del calciatore spagnolo Jesus de Miguel e di Gianpietro Marchetti, storico ds biancorosso scomparso in settimana; il Piacenza gioca con il lutto al braccio.

Formazioni

Brusaporto: Saporiti, Ceschini, Regonesi, Arrigoni, Zappa, Caferri, Di Cintio, Prandini, Barcella, Valsecchi, D’Antoni. A disposizione: Finazzi, Bondioli, Porta, Sabatini, Alfarano, Calabria, Papotti, Djoubeirou, Lo Conte. Allenatore: Camillo Cascino