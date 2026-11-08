Per il Piacenza tre punti importanti, ma ancora troppi errori: serve continuità COMMENTO

Partita strana quella del Piacenza sul campo del Brusaporto. La prima ora di gioco ha visto il chiaro dominio dei biancorossi, che, andati in doppio vantaggio con lo scatenato Mustacchio, hanno fallito in più occasioni l’opportunità di arrotondare il vantaggio con un punteggio inattaccabile. Poi, a metà ripresa, si svegliano i locali e la partita cambia fisionomia. Il Piacenza soffre, specie in occasione del rigore concesso con eccessiva generosità ai padroni di casa e finito provvidenzialmente sul palo. Se il pallone fosse entrato sarebbe stato davvero critico il finale con i biancorossi che, consci dell’importanza della posta in palio, avevano perso le giuste misure commettendo errori, nonostante i provvidenziali cambi effettuati da Franzini.

Se tutto è bene ciò che finisce bene, il Piacenza può esultare per questa vittoria esterna, sia perchè gli consente di restare nella scia della capolista e sia perchè, dopo la battuta a vuoto col Milan Futuro, erano affiorate crepe nello schieramento biancorosso oggi (quasi) totalmente superate, anche se resta pur sempre la grave lacuna del numero di eccessivi errori da parte dei singoli, che rende sempre il risultato in bilico e impedisce alla squadra di giocare con quella sicurezza e determinazione come richiederebbe il punteggio. Con meno errori in fase conclusiva, oggi il risultato sarebbe stato assicurato senza eccessivi patemi. Ecco perchè partita e risultato trasmettono ottimismo e fiducia. La formazione, recuperando tutti gli effettivi (come dovrebbe essere), ha dimostrato di essere competitiva ad alti livelli, salvo concedersi inspiegabili cali di tensione, preventivando anche un progresso di condizione di qualche giocatore fondamentale dello schieramento: questa squadra è sicuramente competitiva, ma ha bisogno di continuità e di rigida applicazione per esaltare quelle qualità che indubbiamente ci sono.