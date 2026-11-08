Per il River Decalacque successo al tie break contro Rm Volley

Sofferta vittoria per le padrone di casa nel confronto che le vedeva opposte alla formazione cittadina del RM VOLLEY. Dopo essere in svantaggio di due set, il RIVER DECALACQUE non ha mollato e con gli aggiustamenti apportati da mister Carbonetti ha trovato la quadra per venire a capo di un avversario solido e forte destinato a restare ai piani alti della classifica.

La panchina locale opta per il seguente starting-six: diagonale Mozzi/Euclidi, bande Cappellini e Boiardi, al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Viaroli a presidiare la seconda linea. La gara si apre con i primi scambi in equilibrio (3-1 e 4-2), ora però sono le ospiti a prendere l’iniziativa grazie ad un mini-break (4-6 – servizio out locale, un attacco ed un muro di Bertuzzi ed un attacco out di Euclidi). Ci pensa Boiardi a ricucire lo strappo (6-6); ora le due squadre proseguono appaiate per un lungo tratto (8-8, 10-10 e 11-11), fino a quando un attacco ed un ace di Euclidi fissano il punteggio sul 13-12. La formazione di mister Maffi non sta a guardare e si porta nuovamente in avanti grazie a Storti e Pagani (13-15). Le padrone di casa annullano lo svantaggio (15-15), tuttavia sono ancora le cittadine in evidenza (18-15 – mani out di Pagani, errore in attacco di Rocca B. ed attacco vincente di Pescarolo). La panchina locale ferma il gioco per riordinare le idee ed in effetti il RIVER DECALACQUE si riporta a -1 (17-18) ed ora è Maffi a chiedere il time-out; comunque è un bel muro di Rolleri a riportare i giochi in parità (18-18). Le ospiti giocano senza timori revenziali e allungano nuovamente (20-22); sono ancora Euclidi e Rolleri a portare avanti le trebbiensi (23-22), ma un attacco di Pagani e Bertuzzi uniti ad un errore di Euclidi consegnano il set alle ospiti (23-25).

Si riparte e mister Carbonetti inserisce Pedrazzini al centro. Le due squadre proseguono appaiate sino al 4-4, quando la formazione del RM VOLLEY piazza un break importante (4-10 – con ben 5 errori del RIVER ed un primo tempo di Storti) e la panchina locale chiama il 1^ time-out. Le ospiti sono brave a mantenere il vantaggio acquisito (6-13, 8-15 e 9-18); Carbonetti si gioca il 2^ time-out ed il RIVER DECALACQUE cerca la disperata rimonta (13-18 con Euclidi, Gionelli e Molinaroli). Ora è mister Maffi a fermare il gioco e subito dopo ci pensano Pagani e Storti a stoppare la rimonta rivergarese (13-20). A questo punto la formazione ospite è brava a gestire il cambio palla sino 17-25 finale. Il RIVER DECALACQUE si trova con le spalle al muro e coach Carbonetti prova a cambiare qualche pedina, inserendo Rocca Susanna al palleggio, al centro Pedrazzini e Rolleri e Bersanetti in seconda linea. L’inizio set è favorevole alle locali (3-2, 5-3 e 7-4), ma la formazione di Paolo Maffi non sta a guardare e con un mini-break di 0-4 ribalta il punteggio (7-8). Ora però entra in scena un’ispirata Cappellini, che con tre attacchi vincenti, uniti ad un tocco di seconda intenzione di Rocca Susanna ed un errore ospite, permettono il nuovo allungo locale (12-8). La replica del RM VOLLEY è firmata da Bertuzzi (15-12) e la panchina locale chiama il primo time-out. Si arriva sul punteggio di 16-14 quando mister Carbonetti inserisce Boiardi al servizio e viene subito ripagato con due ace consecutivi (19-14). Ora le padrone di casa sono brave a gestire il vantaggio acquisito e chiudono il parziale a proprio favore grazie ad un primo tempo di Rolleri (25-20).

Il quarto parziale si apre favorevolmente per RM (0-2 – primo tempo di Storti ed invasione di Rolleri), ma da lì in poi è un crescendo rivergarese (4-2 – mani out ed ace di Cappellini e due errori in attacco delle ospiti) ed ancora (8-3 – attacco di Gionelli ed Euclidi e doppio ace di Rolleri). Ci si aspetta la reazione del RM VOLLEY, ma è ancora il RIVER ad alzare i giri del motore (12-4 e 20-6 – da sottolineare ben 4 ace di Boiardi). Il set è ormai segnato e le ospiti sono brave a recuperare parzialmente il gap (24-15), ma ci pensa Euclidi con un mani out a portare le due squadre al 5^ set (25-15). Il set corto si apre in sostanziale equilibrio (1-1, 3-4 e 4-5), poi sono ancora le locali a prendere decisamente l’iniziativa (8-5 – due attacchi vincenti di Gionelli e due ace di Euclidi – segnalo il punto del 6-5 conclusosi con una diagonale chirurgica di Gionelli dopo uno scambio lunghissimo). Il RIVER mantiene il ritmo alto ed incrementa ulteriormente il vantaggio (12-7); le padrone di casa gestiscono il cambio palla e ci pensa Cappellini a chiudere il set (15-9).

Una vittoria sofferta, il merito va sicuramente attribuito a tutto il gruppo: quando mister Carbonetti ha avuto bisogno di apportare modifiche ha sempre trovato risposte positive da chi è stato chiamato in causa. Prossimo turno venerdì 13 novembre a Fidenza opposte alla formazione del BORGOVOLLEY, che occupa i piani bassi della classifica. Partita da non sottovalutare, lo scorso anno fu una battaglia di quasi due ore e trenta minuti.

Serie D

DECALACQUE RIVER PC – RM VOLLEY PC 3-2

(23-25 17-25 25-20 20-15 15-9)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 10, Viaroli (L1), Rocca S. 2, Rocca B. 4, Fochi, Boiardi 9, Basile, Pedrazzini 1, Cappellini 17, Euclidi 21, Molinaroli 3, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari.