Tra i protagonisti spicca Andrea Capellini, autore di una prova eccellente nella categoria Under 18 maschile, con l’oro nella 4×50 endurance, l’argento nei 50 mono e il bronzo nella 2×50 endurance. Tre medaglie accompagnate da altrettanti primati personali. Ottima anche la prestazione di Pietro Zanelli, oro nei 50 apnea Under 18 e argento sia nella 4×50 sia nella 2×50 endurance. Doppietta d’oro per Samuele Fantoni, vincitore dei 50 e 100 pinne Under 18. Nel settore femminile Under 18, Bice Cavallini ha conquistato un argento nei 200 mono e due bronzi nei 50 apnea e 100 mono. Due medaglie anche per Francesca Sala, argento nei 50 apnea e bronzo nei 50 mono nella categoria Senior Assoluta.

Grande protagonista tra i Senior Alessandro Vedovelli, autore di una splendida doppietta d’oro nei 50 pinne e nei 50 mono. Ottimi risultati anche per Matilde Grana, argento nei 50 pinne e bronzo nei 100 pinne Senior femminili. Importante il contributo di Mattia Bazzoni, che ha conquistato due argenti nei 100 e 50 mono Senior, oltre al bronzo nei 50 apnea. Argento nei 50 mono Under 18 per Ilias Boutchich e bronzo nella stessa specialità Senior per Andrea Miccichè. Da sottolineare anche la prova di Stefano Bazzani, protagonista nella categoria Master 55 con un oro nei 200 pinne e due argenti nei 100 e 50 pinne. Nei 100 pinne ha inoltre stabilito il proprio primato personale. Buoni piazzamenti per Christel Chiapponi e Lorenzo Rizzi. Da segnalare anche il settimo posto di Matilde Basiola nei 100 mono Under 18, con nuovo primato personale, e i due record personali di Carlotta Davì nei 50 e 100 pinne Under 18. Quarto posto, infine, per Enrico Zangrandi nei 50 pinne Senior maschili. A impreziosire ulteriormente il medagliere sono arrivati i risultati delle staffette 4×50 MX MX Senior Assoluta. La formazione composta da Fantoni, Chiapponi, Vedovelli e Cavallini ha conquistato una splendida medaglia d’oro, mentre il quartetto formato da Zangrandi, Grana, Bazzoni e Sala ha ottenuto il bronzo.