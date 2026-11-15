Perde il controllo dell’auto a Zena di Carpaneto, grave 31enne
15 novembre 2026 | 09:39
Grave incidente nella notte tra sabato e domenica 15 novembre lungo la strada di Zena di Carpaneto, in provincia di Piacenza. Dopo l’uscita di strada di un’auto a Podenzano nella tarda serata di sabato, un sinistro del tutto simile si è verificato intorno alle tre.
Anche in questo caso non via sarebbero altri mezzi coinvolti, una vettura condotta da un 31 enne è finita fuori strada nel campo a lato della carreggiata. Sul posto i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco giunti da Fiorenzuola. Da Brescia è arrivato l’elisoccorso notturno che ha caricato il ferito e lo ha trasportato d’urgenza al nosocomio della città. Le sue condizioni sono gravi.
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