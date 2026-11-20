Perla cerca una nuova casa per sempre
20 novembre 2026 | 11:30
Riceviamo e pubblichiamo l’appello per l’adozione di Perla, pastore tedesco di 9 anni che cerca una nuova famiglia per sempre
Perla 9 anni è stata recuperata insieme al fratello qui a Piacenza viveva in un box di dimensioni anguste al freddo in inverno al sole infernale in estate. E’ stata sterilizzata si è rimessa in splendida forma ed ora è pronta per adozione. Ha la vitalità di una cucciola si consiglia adozione come unico cane della famiglia.
Info Leal: +39 339 845 6178