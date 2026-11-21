Con una nota del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni, il vicesindaco e assessore alla Mobilità, risponde alla mamma di una persona con disabilità che ha criticato la procedura per ottenere il “Contrassegno Unificato Disabili Europeo” che consente di avere uno stallo di sosta personalizzato per l’auto. QUI LA LETTERA inviata dalla mamma. Di seguito la risposta dell’assessore.

Rispondo alla lettera inviata ai media locali che nei giorni scorsi ha lamentato una situazione di disagio legata alle pratiche per il rinnovo del permesso di sosta personalizzato, rilasciato ai cittadini con disabilità che non dispongono di un garage. Penso che sia importante spiegare, con la massima trasparenza, che l’operato degli uffici comunali coinvolti non nasce da una volontà vessatoria ma, proprio per la profonda comprensione di una situazione che riguarda tante famiglie sul nostro territorio, è mosso dal dovere di applicare con rigore ed equità il Regolamento vigente, approvato dall’ente. Parlo a nome di tutte le componenti dell’Amministrazione nel condividere e sostenere il diritto di ogni concittadino a vivere pienamente la propria socialità e la dimensione culturale, affettiva e ricreativa del proprio tempo, ben oltre i soli impegni medici e terapeutici. Ferma restando questa considerazione di fondo, ritengo necessario chiarire alcuni aspetti tecnici.

La concessione di uno stallo di sosta personalizzato su suolo pubblico rappresenta un’eccezione rispetto all’uso collettivo della strada, disciplinata dall’art. 381, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La norma nazionale affida ai Comuni la facoltà di assegnare tali spazi in presenza di “particolari condizioni di invalidità” e della contestuale indisponibilità di un parcheggio privato fruibile, demandando di fatto agli enti locali il compito di definire, tramite apposito Regolamento, i criteri oggettivi per accertare tali condizioni, evitando di agire con discrezionalità o disparità. Nel dare attuazione a questo principio, il nostro Regolamento distingue tra chi guida autonomamente un veicolo e chi viene accompagnato da terzi, prevedendo in quest’ultimo caso che debbano sussistere, insieme, due requisiti: non solo la mancanza o l’inaccessibilità di un garage o posto auto privato (circostanza puntualmente verificata dai nostri tecnici presso l’abitazione della signora e di suo figlio), ma anche la frequenza continuativa e documentata presso luoghi di lavoro, studio, cura o riabilitazione. Un criterio, quest’ultimo, introdotto per attestare in modo inequivocabile l’esigenza di spostamenti sistematici da parte della persona titolare del contrassegno.

La scelta di introdurre la distinzione tra chi è titolare di patente e chi deve essere accompagnato, non vuole certo andare nella direzione di negare il valore del tempo libero o della socialità, ma nasce innanzitutto dall’impegno concreto per tutelare chi si trova in condizioni di fragilità, prevenendo e contrastando abusi che possano lederne i diritti.