Piacenza entra ufficialmente nel clima delle feste. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, una grande folla ha riempito il centro storico per l’inaugurazione di “Natale a Piacenza – La Città delle Meraviglie”, il cartellone di eventi promosso dal Comune che accompagnerà la città fino al 6 gennaio.

Il momento più atteso è scattato alle 18 con l’accensione ufficiale delle luminarie lungo le vie del centro e del grande abete scintillante in piazza Mercanti, sormontato da una stella luminosa e decorato con sfere rosse e dorate. L’albero, posizionato di fronte al Municipio, è donato come da tradizione da Confindustria, che da 28 anni contribuisce alle iniziative natalizie cittadine. Alla cerimonia istituzionale hanno preso parte il sindaco Katia Tarasconi, l’assessore Simone Fornasari, il vice prefetto Claudio Giordano e la vice presidente di Confindustria Erika Colla.

A rendere ancora più scenografica la serata è stata la suggestiva mongolfiera luminosa a righe bianche e rosse, adornata da fiocchi di velluto, sollevatasi tra il fumo e gli applausi del pubblico insieme alla parata itinerante delle storiche vetture Renault Mongolfiere e De Dion Bouton.

A pochi passi, Piazza Cavalli si è vestita a festa sotto la grande tenda di luci tesa tra Palazzo Gotico e gli edifici circostanti, incorniciando le statue equestri dei Farnese. Qui hanno preso vita le casette in legno del tradizionale mercatino natalizio, già operative dalle 10 del mattino e pronte ad accogliere i visitatori tutti i giorni fino alla vigilia del 24 dicembre.