Domenica scorsa, in occasione della gara tra Piacenza e Villa Valle, il Club, insieme all’associazione Il Cassetto delle Idee, ha voluto dare un segnale concreto di vicinanza e sensibilizzazione. Prima del fischio d’inizio è stato deposto un mazzo di rose sulla panchina rossa, installata stabilmente all’esterno dello stadio Leonardo Garilli, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un gesto semplice, ma dal forte significato, per ricordare tutte le donne vittime di violenza e ribadire l’importanza di non abbassare mai la guardia. Inoltre, i calciatori biancorossi sono scesi in campo con un segno rosso sul viso, aderendo simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione e portando anche sul terreno di gioco un messaggio chiaro: la violenza contro le donne riguarda tutti e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.