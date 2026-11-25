Piacenza Calcio al fianco delle donne: un gesto per dire no alla violenza
Deposto un mazzo di rose sulla panchina rossa installata all’esterno dello stadio Leonardo Garilli
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre martedì 25 novembre, il Piacenza Calcio rinnova il proprio impegno nel promuovere i valori del rispetto, della sensibilizzazione e della lotta contro ogni forma di violenza.
Domenica scorsa, in occasione della gara tra Piacenza e Villa Valle, il Club, insieme all’associazione Il Cassetto delle Idee, ha voluto dare un segnale concreto di vicinanza e sensibilizzazione. Prima del fischio d’inizio è stato deposto un mazzo di rose sulla panchina rossa, installata stabilmente all’esterno dello stadio Leonardo Garilli, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un gesto semplice, ma dal forte significato, per ricordare tutte le donne vittime di violenza e ribadire l’importanza di non abbassare mai la guardia. Inoltre, i calciatori biancorossi sono scesi in campo con un segno rosso sul viso, aderendo simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione e portando anche sul terreno di gioco un messaggio chiaro: la violenza contro le donne riguarda tutti e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.
Il Piacenza Calcio “ringrazia l’associazione Il Cassetto delle Idee per la collaborazione” e ribadisce “la propria volontà di essere, attraverso lo sport e il proprio ruolo sul territorio, veicolo di messaggi positivi e di attenzione verso tematiche di grande rilevanza sociale”.