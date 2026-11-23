“Trovarsi a Dresda davanti alla Madonna Sistina e pensare che Raffaello l’ha dipinta per la nostra chiesa di San Sisto è un’emozione. Ho pensato ai piacentini che per generazioni hanno visto quel quadro entrando in chiesa e a quante persone, oggi, vengono ad ammirarlo qui in Sassonia, sulle rive dell’Elba. Mi piacerebbe che, guardandolo, conoscessero anche la parte piacentina della sua storia e che venissero a scoprire il luogo per il quale è nato. La Madonna Sistina lega le nostre città. Vogliamo lavorare insieme e la candidatura di Piacenza a Capitale europea della cultura 2033 ci dà una ragione in più per farlo. A Dresda abbiamo ricevuto un’accoglienza splendida e la piena disponibilità a costruire progetti in collaborazione”.

Con queste parole la sindaca Katia Tarasconi racconta la giornata di visita istituzionale che si è svolta giovedì scorso, 19 novembre, nella capitale della Sassonia, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e il direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli. La delegazione ha incontrato Annekatrin Klepsch, assessora alla Cultura, alla Scienza e al Turismo della città di Dresda, e Alf Furkert, soprintendente al patrimonio monumentale della Sassonia e direttore del Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. Al centro del confronto, le possibilità di collaborazione tra le due città a partire dal legame storico tra la Gemäldegalerie e la chiesa di San Sisto.

Per i rapporti culturali tra Piacenza e la Germania c’è già un primo appuntamento. Nella primavera del 2028 la città ospiterà la XIX Borsa Culturale Italo-Tedesca. L’edizione piacentina ha preso forma grazie ai contatti con Alessandra S. L. Zappalà, presidente della Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden, il Comitato di Dresda della Società Dante Alighieri. Nata a Savona nel 1989, la Borsa si svolge ogni due anni, alternando una sede italiana e una tedesca, e riunisce associazioni, istituzioni culturali e cittadini dei due Paesi. Per la tre giorni del 2028, a primavera, la Federazione delle associazioni italo-tedesche in Germania ha scelto Piacenza. «Questo viaggio ci è servito anche a dare concretezza a questo importante appuntamento internazionale – spiega Fiazza -. Avremo tre giorni per far conoscere Piacenza alle associazioni tedesche e, soprattutto, per far loro incontrare chi nella nostra città organizza mostre, incontri e manifestazioni. Vorremmo che fossero proprio le associazioni piacentine a raccontare la città ai nostri ospiti, attraverso le iniziative che curano e i luoghi in cui lavorano. Chi verrà dalla Germania porterà a sua volta esperienze e idee. Potremo sederci allo stesso tavolo, capire quali interessi abbiamo in comune e ragionare su che cosa realizzare insieme. Dopo l’accoglienza che abbiamo ricevuto a Dresda, toccherà a noi aprire le porte della nostra città».

Sul versante museale, la delegazione ha incontrato Holger Jacob-Friesen, direttore della Gemäldegalerie Alte Meister e della collezione di sculture fino al 1800 di Dresda. I responsabili della Galleria hanno espresso la disponibilità a proseguire il confronto con i Musei civici di Palazzo Farnese sulle possibilità di scambio tra le due istituzioni. Un primo terreno di collaborazione potrebbe essere proprio il racconto della Madonna Sistina. I curatori dei Musei civici di Palazzo Farnese e della Gemäldegalerie potrebbero mettere in comune le rispettive conoscenze e proporre incontri aperti al pubblico, a Piacenza e a Dresda. Per chi ammira l’originale in Germania sarebbe un’occasione per conoscere la chiesa piacentina alla quale era destinato e dove oggi se ne conserva una copia. Per chi visita San Sisto sarebbe un modo per seguire la vicenda della pala anche dopo la sua partenza per la Sassonia. Da iniziative condivise potrebbero nascere scambi culturali più continuativi, aperti ai musei e alle associazioni di entrambe le città. Se il dialogo avviato a Dresda si consoliderà, si potrà valutare, in prospettiva, anche un gemellaggio tra Piacenza e la capitale sassone.