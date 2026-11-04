Piacenza celebra il 4 Novembre, maxi tricolore su Palazzo Gotico

Si è aperta con le note dell’inno di Mameli, mentre i vigili del fuoco srotolovano un maxi tricolore sulla facciata di Palazzo Gotico, la celebrazione a Piacenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In piazzetta Mercanti sono stati resi gli onori ai Caduti, alla presenza delle autorità cittadine, civili e militari; a seguire la messa nella basilica di San Francesco, quindi la cerimonia istituzionale in Piazza Cavalli, con lo sfilamento della Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Genio Pontieri, del Gonfalone della Città di Piacenza decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e di quello della Provincia, nonché dei Medaglieri e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nell’adiacente piazza Mercanti sono stati allestiti lo stand informativo dell’Esercito e una mostra dei materiali di specialità delle Forze Armate e di polizia.

GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE – Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda l’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti (4 novembre 1918), con cui ebbe termine la Prima Guerra Mondiale sul fronte italo-austro-ungarico. Le battaglie del Grappa e del Piave, fino alla vittoria di Vittorio Veneto, segnarono la conclusione del conflitto e il completamento dell’unificazione nazionale con il ritorno di Trento e Trieste all’Italia. Nel segno del ricordo e della gratitudine verso tutti i Caduti, il 4 novembre 1921 venne tumulato all’Altare della Patria, al Vittoriano, il Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati italiani che sacrificarono la propria vita per la Patria. Il 4 novembre è Festa nazionale sin dal Regio Decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922, ed è oggi riconosciuto ufficialmente come Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate dalla legge 1 marzo 2024, n. 27, che ne ha riaffermato il valore di coesione, memoria e identità nazionale.