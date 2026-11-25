A Piacenza una casa costa in media 1.418 euro al metro quadro e si affitta a 6,52 euro al metro quadro al mese, secondo le quotazioni OMI del primo semestre 2026. Chi la compra per affittarla otterrebbe in un anno il 5,51% del prezzo, prima di tasse e spese: su 100.000 euro investiti, 5.510 euro lordi. È al 24° posto su 109 capoluoghi di provincia (a pari merito con Fermo e Lecce).

E quanto emerge da una elaborazione del portale iRendity sulle quotazioni OMI del 1° semestre 2026 nei 109 capoluoghi di provincia. Un appartamento di 60 metri quadri costa quindi in media 85.080 euro e si affitta a circa 391 euro al mese. È il valore più alto dell’Emilia-Romagna, davanti a Parma (5,40%) e Modena (5,16%). Bologna, capoluogo di regione, è 66ª con il 4,76%. Nella classifica nazionale si va dal 7,58% di Biella al 3,05% di Salerno, con il 4,88% a metà classifica; Roma è 61ª con il 4,82%, Milano 97ª con il 4,00%.