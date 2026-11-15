Piacenza contro il Rovato al Maffeis, I RISULTATI

Va a caccia di continuità il Piacenza dopo le ultime giornate vissute sulle montagne russe, dall’esaltante vittoria in rimonta nel derby con il Nibbiano, al ko per mano del Milan Futuro, al successo nell’ultimo turno sul campo del Brusaporto. La squadra di Franzini cercherà nelle prossime gare – complice un calendario sulla carta non particolarmente ostico (anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo) – quel filotto di vittorie finora mancato e che potrebbe rilanciarla definitivamente in classifica. I biancorossi occupano al momento il quarto posto, a meno 4 dalla coppia di testa Nibbiano-Chievo e ad una lunghezza dal Milan Futuro; avversario dei biancorossi sarà domenica un Rovato che staziona in zona playout ed è reduce dalla sconfitta con la Pro Palazzolo. Per il Piace sarà la prima di tre gare in una settimana: mercoledì 18 novembre i biancorossi sono attesi dagli ottavi di Coppa Italia al Garilli con la Lucchese, mentre domenica 22 ospiteranno in campionato il Villa Valle. “Il Rovato – inquadra la sfida mister Franzini, che potrà contare sul rientro di Sereni dopo l’infortunio – è una squadra che gioca in modo offensivo e ha ottenuto risultati importanti contro formazioni di alta classifica; rispetto alla gara con il Brusaporto, che difendeva molto basso cercando di ripartire in contropiede, mi aspetto una partita più aperta, da parte nostra dovremo essere bravi a sfruttare meglio le occasioni che tutte le domeniche ci capitano”.