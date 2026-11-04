Piacenza irriconoscibile dopo i (facili) entusiasmi. Serve pronto riscatto IL COMMENTO

Ci sarebbe da chiedersi che senso hanno le partite che durano 45 minuti, ovvero un solo tempo perchè sembrerà un paradosso, ma nel calcio due mezze partite non ne fanno un’intera; ma questo curioso regolamento vuole così. Anche domenica scorsa la partita col Nibbiano si fosse limitata al primo tempo avrebbe avuto ben altro risultato e ben altre considerazioni da trarre. Limitiamoci, dunque, alla realtà, un’amara realtà perchè vede bocciare la prestazione di un Piacenza irriconoscibile da come aveva terminato la partita col Nibbiano e che perde un’eccellente occasione per avvicinarsi alla vetta della classifica, finendo battuto da una squadra di ragazzi (8 giocatori sotto i 20 anni) effettuando soltanto un tiro in porta (su corner) subendo la miglior freschezza e la pulizia di schemi di un Milan che ha mostrato buone qualità individuali ed un gioco pulito ed essenziale.