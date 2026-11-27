Anche Piacenza tra le città protagoniste della prima edizione di Remodula Expo Italia, evento ospitato la settimana scorsa alla Fiera di Rimini, nell’ambito del panel “La città possibile. Nuove regole per investire, innovare e trasformare le città di medie dimensioni”. Un confronto moderato dalla giornalista Paola Pierotti e promosso con il contributo di PPAN, partner strategico della manifestazione, che ha visto l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini in dialogo con le colleghe cui sono affidate le omologhe deleghe nei Comuni di Verona (per cui è intervenuta la vicesindaca Barbara Bissoli), Brescia con l’assessora Michela Tiboni e la stessa Rimini con l’assessora Valentina Ridolfi. Al centro del dibattito il ruolo della pianificazione urbanistica come strumento per orientare gli investimenti, favorire la rigenerazione del patrimonio esistente e costruire nuove forme di collaborazione pubblico-privato capaci di generare valore per le comunità.

Per quanto riguarda Piacenza, in particolare, è stato illustrato il percorso di costruzione del nuovo Pug, sottolineando l’impegno per l’adozione di un approccio flessibile, capace di intercettare i bisogni reali per la città e favorire il dialogo con gli operatori, nel quadro di una solida regia pubblica. Grande attenzione anche al progetto di rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi: in evidenza non solo i numeri e il volume dell’operazione, ma anche, ha ricordato Adriana Fantini, “il modello di collaborazione tra pubblico e privato, che evidenzia la necessità di costruire una nuova cultura della negoziazione tra le due parti, in cui la certezza delle tempistiche e la conoscenza effettiva dei bisogni del territorio assumono un ruolo centrale. Gli strumenti urbanistici – ha aggiunto Fantini – devono consentire alle Amministrazioni di dialogare con i privati e di adattare le soluzioni alle trasformazioni economiche e sociali, senza rinunciare alla capacità pubblica di indirizzo e controllo”.