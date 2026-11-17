Piacenza in pieno clima natalizio: è iniziato in piazza Cavalli a Piacenza l’allestimento delle casette di legno, che ospiteranno associazioni benefiche, attività di artigianato e botteghe di dolciumi a tema festivo.

Davanti a palazzo Mercanti è stato posizionato anche l’albero di Natale. Le sue luci si accenderanno da sabato 21 novembre, con un pomeriggio dedicato all’animazione . Rispetto allo scorso anno, è stato scelto un albero di tipo più tradizionale, non stilizzato , ma ugualmente di plastica, forse anche per evitare i disagi che si sono verificati nel trasporto di un vero abete in città.