Piacenza Special, doppio pari a Noceto: Bernazzani e Kone non bastano contro Cremonese e Modena

Un Piacenza Special coraggioso e incerottato strappa due pareggi nella seconda giornata del campionato paralimpico FIGC DCPS. Sul sintetico di Noceto, i ragazzi guidati dal duo tecnico Santoro-Tramelli – costretti a fare i conti con un’infermeria piena e una formazione ampiamente rimaneggiata – raccolgono due 2-2 che lasciano un pizzico di amaro in bocca per come si erano messe le partite, ma che confermano il grande cuore del gruppo biancorosso.

Piacenza Special – Cremonese 2-2: la beffa arriva nella ripresa

Mister Santoro e Tramelli sono obbligati a rimescolare le carte e lanciano Bernazzani nel ruolo di prima punta. Una mossa azzeccata. Al 5’ il bomber biancorosso scalda i motori fallendo una ghiotta occasione, ma si riscatta immediatamente: sfrutta un errato rinvio della retroguardia grigiorossa e trafigge Busnelli per l’1-0. Il Piacenza domina il gioco; la difesa blindata da Rancati e Bonazzoli non concede nulla alla Cremonese e scherma un inoperoso Rossi. Il raddoppio è nell’aria e porta la firma del giovane Kone, letale nel siglare il 2-0 sul finire della prima frazione. Nella ripresa, complice la stanchezza e i cambi contati, i biancorossi abbassano il baricentro. La Cremonese ne approfitta e, con due fulminee ripartenze in contropiede, agguanta il pareggio. Nel finale la sfortuna strozza in gola l’urlo di gioia del Piacenza: un clamoroso palo colpito da Bernazzani nega la gioia della prima vittoria stagionale.

Piacenza Special – Modena 2-2: un altro doppio vantaggio svanito

Il secondo match stagionale mette di fronte i piacentini ai campioni in carica del Modena, presentatisi a Noceto con soli 7 effettivi ma con immutata qualità. Il Piacenza Special non si fa intimidire e parte subito all’attacco. Kone è una vera spina nel fianco per la difesa gialloblù: svaria su tutto il fronte offensivo e all’8’ sblocca il risultato con un diagonale chirurgico. Il Modena reagisce e colpisce un palo con Verni, ma sul ribaltamento di fronte il Piacenza punisce ancora: Bernazzani fa partire un gran tiro che fredda il portiere avversario per il momentaneo 2-0. Sembra fatta, ma il Modena non molla. Complici due sbandate difensive del Piacenza, i gialloblù capitalizzano al massimo le occasioni e firmano con Accosato e Triulzi la rimonta fino al 2-2. L’ultimo assalto biancorosso è sui piedi di Gazzola, ma l’estremo difensore modenese si supera con un miracolo che blinda il risultato