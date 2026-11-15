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Piacenza Special, il derby è biancorosso

15 novembre 2026 | 08:58
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di Redazione

Redazione

Piacenza Special, il derby è biancorosso

Il Piacenza Special supera la Cremonese per 3-1 grazie alla tripletta di Kone e conquista una bella vittoria nella terza giornata di campionato

Terza giornata di campionato per i biancorossi, impegnati in un derby sentito e ricco di emozioni.

Parte bene il Piacenza che, con Kone, sfiora subito il palo. Nella prima parte della gara le squadre sono guardinghe e le occasioni da rete sono poche, ma Giotta riesce a segnare con un tiro da lontano che sorprende l’esordiente Ramadan.

Il Piacenza riprende a macinare gioco e, subito dopo, Kone beffa Salvini in uscita e pareggia i conti.

Il secondo tempo si apre con una ghiotta occasione per Assirati, per i grigiorossi, ma il tiro termina fuori. Sul ribaltamento di fronte, il solito Kone, vera spina nel fianco della difesa cremonese, segna la sua doppietta.

La Cremonese non riesce più a essere incisiva e Kone castiga ancora la difesa avversaria, segnando la sua terza rete con un bel tiro a fil di palo e firmando una splendida tripletta.

PIACENZA SPECIAL Ramadan, Bonazzoli, Rancati, Tulbu, Gazzola, Kone, Bernazzani, Diomande, Ingoglia, Gazzola, Halilaga.

ALL. Tramelli-Santoro