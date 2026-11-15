Piacenza Special, il derby è biancorosso

Terza giornata di campionato per i biancorossi, impegnati in un derby sentito e ricco di emozioni .

Parte bene il Piacenza che, con Kone, sfiora subito il palo. Nella prima parte della gara le squadre sono guardinghe e le occasioni da rete sono poche, ma Giotta riesce a segnare con un tiro da lontano che sorprende l’esordiente Ramadan.