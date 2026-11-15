Piacenza Special, il derby è biancorosso

Il Piacenza Special supera la Cremonese per 3-1 grazie alla tripletta di Kone e conquista una bella vittoria nella terza giornata di campionato
Terza giornata di campionato per i biancorossi, impegnati in un derby sentito e ricco di emozioni.
Parte bene il Piacenza che, con Kone, sfiora subito il palo. Nella prima parte della gara le squadre sono guardinghe e le occasioni da rete sono poche, ma Giotta riesce a segnare con un tiro da lontano che sorprende l’esordiente Ramadan.
Il Piacenza riprende a macinare gioco e, subito dopo, Kone beffa Salvini in uscita e pareggia i conti.
Il secondo tempo si apre con una ghiotta occasione per Assirati, per i grigiorossi, ma il tiro termina fuori. Sul ribaltamento di fronte, il solito Kone, vera spina nel fianco della difesa cremonese, segna la sua doppietta.
La Cremonese non riesce più a essere incisiva e Kone castiga ancora la difesa avversaria, segnando la sua terza rete con un bel tiro a fil di palo e firmando una splendida tripletta.
PIACENZA SPECIAL Ramadan, Bonazzoli, Rancati, Tulbu, Gazzola, Kone, Bernazzani, Diomande, Ingoglia, Gazzola, Halilaga.
ALL. Tramelli-Santoro