Incontro in Municipio, nei giorni scorsi, per i partner che insieme all’Amministrazione comunale – rappresentata nell’occasione dall’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi, affiancato dallo staff del Servizio Piacenza Giovani – portano avanti il progetto “Piacenza Talenti”, nell’alveo della legge regionale con cui l’Emilia Romagna, dal 2023, promuove e supporta le iniziative volte a favorire la permanenza sul territorio di figure di elevata professionalità e specializzazione. “Un percorso attuato, nella nostra città – ricorda Brianzi – in sinergia con il Protocollo Atenei e con il prezioso sostegno di Art-Er, nonché potendo contare sulla sensibilità e la partecipazione di istituzioni e associazioni di categoria”.

La riunione è stata occasione per tracciare un bilancio dell’attività dello Sportello Piacenza Talenti, situato presso l’Hub TOO, che offre servizi di orientamento al lavoro in collaborazione con il Centro per l’Impiego e dà supporto nella ricerca dell’alloggio – ad oggi, la bacheca degli affitti conta 29 annunci attivi – nonché nel disbrigo di pratiche amministrative, con una forte richiesta in merito ai permessi di soggiorno: il 43% degli utenti si rivolge allo sportello prima ancora dell’arrivo in città. Nel corso dell’incontro, Open Lab ha illustrato l’impegno delle aziende locali in tema di politiche di attrattività per i giovani talenti, mentre Tomato ha proposto il kit di accoglienza – “Welcome Guide” – che viene consegnato a chi si rivolge allo sportello, lanciando l’iniziativa “Piacenza Talenti Friendly”, che mira a creare una rete di esercizi commerciali, bar e supermercati in cui siano disponibili informazioni – anche online – in due lingue o staff che parla l’inglese, pagamenti digitali accessibili e si organizzino eventi dedicati. In partenza, prossimamente, anche un corso di lingua italiana in 6 moduli, a cura di Agorà e British Institutes, che verrà presentato nel corso di un evento pubblico il 18 dicembre. In primo piano anche la collaborazione tra Amministrazione comunale e Fondazione Teatri per avvicinare i giovani universitari e la fascia under 30 al palcoscenico, grazie a un investimento congiunto che consente l’accesso a un prezzo agevolato di 10 euro a una selezione di spettacoli dai cartelloni di lirica, concertistica e danza.

“Momenti di confronto come quello organizzato nei giorni scorsi – rimarca l’assessore Brianzi – sono fondamentali per consolidare ulteriormente il gioco di squadra che sta dando energia e risorse a una Piacenza sempre più aperta, orientata all’innovazione e all’offerta di opportunità qualificate per i giovani. Non solo in accompagnamento a percorsi di studi che vedono crescere costantemente la dimensione internazionale, ma anche in una prospettiva più a lungo termine, come progetto di vita da costruire sul territorio”. Un intento rafforzato dal contributo delle diverse realtà partecipanti: da Confindustria, che ha rimarcato la necessità di agire ulteriormente sulla semplificazione delle procedure e della gestione dei permessi di soggiorno per i talenti internazionali, all’Azienda Usl che ha confermato la proficua collaborazione in essere per campagne di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria rivolte ai giovani, anche in inglese. Confesercenti ha sottolineato l’importanza di una rete ampia con gli esercizi commerciali locali, ad esempio promuovendo l’adesione alla YoungEr Card e proponendo il coinvolgimento attivo delle edicole come “presidio di opportunità e servizi” per gli studenti. Confermato anche l’impegno del settore immobiliare per favorire il riconoscimento, ai giovani locatari, di garanzie che facilitino l’accesso agli affitti, rimarcando l’impatto positivo che la bacheca affitti di Piacenza Talenti può avere sul mercato locale.