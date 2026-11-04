Piazza Cittadella, Legambiente invita il 7 novembre a “ricordare” gli alberi abbattuti

Il prossimo 7 novembre è la triste ricorrenza dell’abbattimento dei maestosi alberi di Piazza Cittadella. Un’azione brutale, ostinatamente perseguita per realizzare un progetto sbagliato. Per anni le associazioni e la Consulta hanno sostenuto, dati alla mano, che la rinuncia al progetto del parcheggio interrato sarebbe stata di gran lunga la soluzione meno onerosa, se solo si potessero monetizzare i disagi prodotti ai residenti della piazza, ai commercianti e all’ambiente della città. Non c’è stato verso, Il messaggio politico di “decisionismo” ha prevalso sulla necessità di prudenza e di tutela del vero “interesse pubblico”. Brucia quindi il ricordo delle meravigliose piante abbattute, come brucia la visione della piazza distrutta, ancora chissà per quanto tempo. Fatta questa doverosa premessa, Legambiente ha deciso di aderire al “percorso partecipativo” avviato dal Comune, pur con l’irrituale affidamento alla società Arcadis, perché riteniamo che sia sempre utile esserci, per mettere nero su bianco – se necessario in modo anche conflittuale – i bisogni reali della città, facendo proposte.

In sostanza riconosciamo lo sforzo fatto da Arcadis di recepire le richieste dei partecipanti al percorso, purtroppo eccessivamente vincolato dai paletti posti dalla Soprintendenza e dall’Amministrazione, fra i quali l’inaccettabile piastra di cemento (permeabile…) di 2.500 mq posto davanti alla scuola Mazzini.

La cosa più grave però è stato scoprire fra le pagine della relazione tecnica di Arcadis, l’accertamento di reperti archeologici nel corso degli scavi compiuti nel 2024/2025. Reperti che non avevamo dubbi che fossero presenti ma il cui ritrovamento non è stato reso pubblico.

Per concludere: a settembre abbiamo inoltrato all’amministrazione alcune proposte di rettifica del progetto Arcadis, fra cui la trasformazione della piastra di cemento in prato o area verde, il potenziamento della presenza di alberi nelle varie aree della piazza, la chiusura definitiva di via Cittadella e l’armonizzazione del progetto di Piazza Cittadella con quello di Piazza Casali.

Abbiamo anche fatto formale accesso agli atti rispetto ai reperti trovati nel corso degli scavi della piazza, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte. Resta per noi fondamentale che prima dell’avvio di qualsiasi cantiere venga effettuata una rilevazione mediante georadar per evitare che gli interventi sulla piazza vadano a danneggiare irrimediabilmente reperti archeologici nel sottosuolo. Rilevazione che ci era stata assicurato fosse già avvenuta, nel corso dell’incontro delle associazioni con la Sindaca il 21 ottobre 2024, ma di cui non abbiamo avuto alcun riscontro, nonostante le molteplici sollecitazioni.

Legambiente ha sempre dimostrato di operare per il bene della città, dialogando e presentando proposte costruttive ma non può esimersi dall’evidenziare comportamenti che non sono in linea con le regole del dialogo trasparente e rispettoso.