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Pietro Basso (Team Scott Gagabike) d’argento a Casalecchio nel Ciclocross d’Autunno

9 novembre 2026 | 16:04
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di Redazione

Redazione

Pietro Basso (Team Scott Gagabike) d’argento a Casalecchio nel Ciclocross d’Autunno
Pietro Francesco Basso, secondo in gara e con maglia di leader del Master Cross

Maddalena Brusaferri sempre più leader del circuito

Non ancora esaurita la sbornia della spettacolare giornata trascorsa all’arena Daturi, che per gli stakanovisti dello Scott Gagabike è gia ora di mettersi in sella e pedalare. E’ quanto accaduto ieri, quando il gruppo dei biker piacentini ha preso parte al Ciclocross d’Autunno, 3° tappa del Master Cross Emilia Romagna, andata in scena a Casalecchio di Reno a cura della S.C. Ceretolese 1969. I nove reduci dalla manifestazione piacentina hanno gareggiato sul bellissimo percorso del bike park bolognese, mettendo assieme una serie di buoni risultati. A partire da Pietro Francesco Basso, l’Esordiente reggiano del 1° anno, capace ancora una volta di rendersi protagonista di un entusiasmante lotta a tre che l’ha visto finire la gara in 2° posizione alle spalle del forte avversario, il veneto Vittorio Trentin (G.S. Mosole), e davanti al padrone di casa Samuele Di Matteo (S.C. Ceretolese). Per Pietro Basso, anche la conferma della leadership del Circuito Master Cross. Tra gli Eso 1 in gara anche Mattia Perani, appena fuori dalla zona punti, in 26° piazza e Riccardo Castagnoli, giunto in 35° posizione.

Altra gara da incorniciare quella di Maddalena Brusaferri, 4° al traguardo nella corsa vinta dalla toscana Ilary Ceccarelli (Cycling Cafè Racing Team), ma sempre più saldamente al comando della challenge nazionale. Sempre al femminile buone le prove di Sofia Leoni, 7° tra le Esordienti quattordicenni, posizione che le vale anche la 2° piazza nel circuito nazionale e dell’Under 23, Eva Ponzini, 11° assoluta nella Categoria Donne Open e, quando manca una prova al termine del circuito, 3°del podio virtuale della Challenge Nazionale, comandata dall’Under 23, Valentina Bravi, tesserata Scott Gagabike, ma in prestito per la stagione del ciclocross al Team A favore del Ciclismo. Tornando al maschile, tutti a punti i restanti biker biancogrigioneri. Tommaso Poggi, Allievo 2° ha terminato la gara in 22° posizione, mentre per gli Esordienti del 2° anno, Francesco Chiusa è finito 23° e Mattia Peveri con il 14° posto di giornata, sale in 5° posizione nel Master Cross, con il podio virtuale che dista soli 11 punti.

Scott Gagabike Casalecchio