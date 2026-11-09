Pietro Basso (Team Scott Gagabike) d’argento a Casalecchio nel Ciclocross d’Autunno

Non ancora esaurita la sbornia della spettacolare giornata trascorsa all’arena Daturi, che per gli stakanovisti dello Scott Gagabike è gia ora di mettersi in sella e pedalare. E’ quanto accaduto ieri, quando il gruppo dei biker piacentini ha preso parte al Ciclocross d’Autunno, 3° tappa del Master Cross Emilia Romagna, andata in scena a Casalecchio di Reno a cura della S.C. Ceretolese 1969. I nove reduci dalla manifestazione piacentina hanno gareggiato sul bellissimo percorso del bike park bolognese, mettendo assieme una serie di buoni risultati. A partire da Pietro Francesco Basso, l’Esordiente reggiano del 1° anno, capace ancora una volta di rendersi protagonista di un entusiasmante lotta a tre che l’ha visto finire la gara in 2° posizione alle spalle del forte avversario, il veneto Vittorio Trentin (G.S. Mosole), e davanti al padrone di casa Samuele Di Matteo (S.C. Ceretolese). Per Pietro Basso, anche la conferma della leadership del Circuito Master Cross. Tra gli Eso 1 in gara anche Mattia Perani, appena fuori dalla zona punti, in 26° piazza e Riccardo Castagnoli, giunto in 35° posizione.