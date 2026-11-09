Pietro Basso (Team Scott Gagabike) d’argento a Casalecchio nel Ciclocross d’Autunno
Maddalena Brusaferri sempre più leader del circuito
Non ancora esaurita la sbornia della spettacolare giornata trascorsa all’arena Daturi, che per gli stakanovisti dello Scott Gagabike è gia ora di mettersi in sella e pedalare. E’ quanto accaduto ieri, quando il gruppo dei biker piacentini ha preso parte al Ciclocross d’Autunno, 3° tappa del Master Cross Emilia Romagna, andata in scena a Casalecchio di Reno a cura della S.C. Ceretolese 1969. I nove reduci dalla manifestazione piacentina hanno gareggiato sul bellissimo percorso del bike park bolognese, mettendo assieme una serie di buoni risultati. A partire da Pietro Francesco Basso, l’Esordiente reggiano del 1° anno, capace ancora una volta di rendersi protagonista di un entusiasmante lotta a tre che l’ha visto finire la gara in 2° posizione alle spalle del forte avversario, il veneto Vittorio Trentin (G.S. Mosole), e davanti al padrone di casa Samuele Di Matteo (S.C. Ceretolese). Per Pietro Basso, anche la conferma della leadership del Circuito Master Cross. Tra gli Eso 1 in gara anche Mattia Perani, appena fuori dalla zona punti, in 26° piazza e Riccardo Castagnoli, giunto in 35° posizione.
Altra gara da incorniciare quella di Maddalena Brusaferri, 4° al traguardo nella corsa vinta dalla toscana Ilary Ceccarelli (Cycling Cafè Racing Team), ma sempre più saldamente al comando della challenge nazionale. Sempre al femminile buone le prove di Sofia Leoni, 7° tra le Esordienti quattordicenni, posizione che le vale anche la 2° piazza nel circuito nazionale e dell’Under 23, Eva Ponzini, 11° assoluta nella Categoria Donne Open e, quando manca una prova al termine del circuito, 3°del podio virtuale della Challenge Nazionale, comandata dall’Under 23, Valentina Bravi, tesserata Scott Gagabike, ma in prestito per la stagione del ciclocross al Team A favore del Ciclismo. Tornando al maschile, tutti a punti i restanti biker biancogrigioneri. Tommaso Poggi, Allievo 2° ha terminato la gara in 22° posizione, mentre per gli Esordienti del 2° anno, Francesco Chiusa è finito 23° e Mattia Peveri con il 14° posto di giornata, sale in 5° posizione nel Master Cross, con il podio virtuale che dista soli 11 punti.