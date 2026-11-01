Più controlli nei luoghi di aggregazione e lungo le strade a Rottofreno, via libera della Giunta

Più controlli nei punti di aggregazione, così come il contrasto all’incidentalità stradale e all’autotrasporto irregolare: la Giunta di Rottofreno ha approvato il progetto Rottofreno in Sicurezza, con l’obiettivo di “di incrementare i livelli di sicurezza urbana, stradale e commerciale sul territorio comunale, attraverso una presenza capillare e proattiva della Polizia Locale”. La proposta, presentata dal comandante della Polizia Locale di Rottofreno, Manuel Martini, prevede un potenziamento dei controlli, in occasione di eventi e iniziative, anche in orari serali, utilizzando come previsto dalla normativa i proventi delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Le risorse messe in campo sono 7.500 euro per l’anno 2026, che consentiranno di coprire le spese per gli straordinari richiesti al personale (in tutto 5 unità, comandante compreso), “oltre il normale orario di lavoro e durante le giornate festive, garantendo così continuità e flessibilità d’intervento nelle fasce orarie e nei giorni a maggior rischio”, come si legge nel progetto.

Come si articolerà l’intervento? “Con il presidio capillare e sicurezza stradale, l’intensificazione della vigilanza dinamica e appostamenti mirati nei principali luoghi di aggregazione giovanile e sociale, parchi pubblici e aree urbane sensibili. Parallelamente, si prevede un rigido controllo sul rispetto delle norme del Codice della Strada e di pubblica sicurezza, finalizzato alla riduzione dell’incidentalità e al contrasto delle condotte di guida più pericolose”. Tra gli obiettivi figura anche il “contrasto all’autotrasporto irregolare e digitalizzazione, con l’implementazione e potenziamento dei servizi di controllo mirati sul traffico pesante e sul trasporto merci (nazionale e internazionale). L’attività sarà ottimizzata grazie all’ausilio di nuovi applicativi tecnologici e strumenti digitali in dotazione al Comando, volti a verificare in tempo reale il rispetto dei tempi di guida, dei pesi consentiti e della regolarità dei documenti di viaggio, così come la tutela del consumatore e regolarità commerciale, attraverso l’esecuzione di ispezioni rigorose e sistematiche in ambito commerciale, annonario e amministrativo, con particolare riferimento ai mercati settimanali, alle fiere e ai grandi eventi pubblici, estendendo i controlli anche nelle giornate festive. L’attività sarà finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, della contraffazione e alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza degli allestimenti e dei requisiti igienico-sanitari”.