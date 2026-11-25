Prosegue con un riscontro positivo l’impegno sul territorio per restituire decoro, vivibilità e sicurezza al Pubblico Passeggio, con una raccolta firme contro degrado e insicurezza che ha preso il via proprio su iniziativa di Mattia Settineri di Piacenza Futura. Nella giornata di sabato 21 novembre l’iniziativa è proseguita insieme a Sara Soresi, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, che si è impegnata ad inviare la raccolta firme, una volta ultimata, a mezzo esposto a Polizia Locale e Forze dell’Ordine.

“Sono state già raccolte all’incirca 70 firme, a testimonianza di un’attenzione concreta e di una richiesta chiara da parte di chi vive e frequenta la zona ogni giorno. Al centro della mobilitazione ci sono due richieste precise: l’attivazione di presidi sul Pubblico Passeggio e l’intensificazione delle pattuglie appiedate, ritenute strumenti fondamentali per garantire una presenza costante e rassicurante sul territorio” spiega Settineri.