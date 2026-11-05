Più di 3mila cremazioni all’anno, ok al nuovo piano delle tariffe: riduzioni per i residenti

Tempio crematorio del Comune di Piacenza, ok del consiglio comunale alla revisione del piano finanziario che introduce una riduzione delle tariffe per i residenti. Nel corso della seduta del 5 novembre è stato il vicesindaco Matteo Bongiorni a spiegare in aula, attraverso un’approfondita relazione tecnica, i termini e le motivazioni della proposta di delibera approvata a maggioranza. Il riequilibrio economico del contratto con la società Osiride srl per la gestione del Tempio Crematorio cittadino rivede di fatto le condizioni della concessione trentennale alla luce di alcuni mutamenti intercorsi in questi anni.

L’accordo originale con scadenza nel 2042 – è stato evidenziato dal vicesindaco – si basava su un Piano Economico Finanziario che stimava un regime ordinario di circa 1.600 cremazioni all’anno. Tuttavia, a partire dal 2017 la domanda ha registrato un incremento esponenziale, portando l’impianto a superare stabilmente quota 3mila interventi annui, con picchi che hanno raggiunto le 3.720 unità nel 2021 e mantenendosi sempre su volumi elevati, come dimostrano le 3.205 cremazioni del 2024 e le oltre 2mila registrate nei primi nove mesi del 2026. Questo straordinario aumento dei volumi ha generato uno squilibrio economico a favore del privato, spingendo l’amministrazione comunale a promuovere una revisione completa delle condizioni contrattuali.

Come evidenziato dall’intervento del vicesindaco Bongiorni, il nuovo schema contrattuale ridefinisce le impostazioni economiche a favore della collettività a partire dal 2027. Tra le misure principali spicca l’introduzione di una royalty annua del 17% sui ricavi del concessionario, garantendo al Comune un’entrata stimata in circa 250.000 euro all’anno con un minimo garantito fisso di 230.000 euro, a cui si aggiungerà un versamento una tantum straordinario di 170.000 euro per il solo 2027. Sul fronte dei servizi ai cittadini, la manovra garantisce un risparmio diretto mediante uno sconto del 20% sulle tariffe di cremazione di salme e resti mortali per i residenti nel Comune di Piacenza e del 10% per i residenti in provincia. Per evitare che i benefici economici si concentrino nelle mani di intermediari privati, l’Amministrazione ha espressamente respinto la possibilità di applicare sconti commerciali alle imprese di onoranze funebri che apportano grandi volumi di lavoro.

L’accordo comprende inoltre un piano di investimenti tecnologici e strutturali da 900mila euro a carico di Osiride srl., articolato in due tranche da 450mila euro. La prima fase, pianificata per il 2029, riguarderà adeguamenti tecnologici, l’installazione di una nuova cella frigorifera, la conversione di sale per lo stoccaggio dei resti, l’adeguamento dell’area rifiuti e la realizzazione di un nuovo parcheggio. La seconda fase, prevista per il 2041 alla vigilia della scadenza contrattuale, consisterà nel revamping totale dell’impianto con la sostituzione di componenti chiave quali refrattari e scambiatori di calore, assicurando la restituzione della struttura al Comune in stato di perfetta efficienza. L’analisi condotta dalla società specializzata KG Project S.r.l. ha confermato la congruità del piano, che riallinea il Valore Attuale Netto ai parametri iniziali ed evita arricchimenti ingiustificati.