Più fondi dalla Regione ai caregiver, stanziati oltre 5,3 milioni per chi si prende cura

Con lo stanziamento approvato dalla Giunta regionale. che per il 2026 raggiunge complessivamente 5 milioni e 325mila euro la Regione rafforza le misure a sostegno dei caregiver, ovvero di chi, ogni giorno, assiste un genitore anziano, un figlio con disabilità o una persona cara non autosufficiente. Il cuore della programmazione 2026 è rappresentato dal Fondo regionale caregiver, istituito in attuazione dell’articolo 7-ter della legge regionale 2/2014 e finanziato con una dotazione stabile di 3 milioni di euro annui per consolidare e rafforzare gli interventi di sostegno ai caregiver familiari sull’intero territorio regionale. A questi si aggiungono 2,325 milioni di risorse nazionali provenienti dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità destinati a finanziare interventi individualizzati di sostegno e sollievo nelle situazioni caratterizzate da maggiore complessità assistenziale. Le risorse saranno assegnate alle Aziende USL e ripartite tra i 38 distretti sociosanitari, sulla base di criteri di popolazione.

Tra gli obiettivi prioritari della programmazione regionale figura il potenziamento degli interventi di sollievo domiciliare, fondamentali per offrire ai caregiver la possibilità di interrompere temporaneamente l’impegno assistenziale, recuperare energie e dedicare tempo alla propria salute, alle relazioni e alla vita personale. Almeno il 20% delle risorse territoriali del Fondo regionale dovrà essere destinato proprio allo sviluppo dei servizi di sollievo domiciliare, per garantire un sostegno concreto e continuativo a chi affronta responsabilità di cura particolarmente impegnative.

“L’Emilia-Romagna è stata tra le prime Regioni ad adottare politiche specificamente dedicate ai caregiver familiari e con il Fondo regionale vogliamo dare stabilità al sostegno per chi si prende cura degli altri – sottolinea l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti –. Significa implementare i servizi per garantire momenti di sollievo a chi assiste una persona cara, offrire assistenza psicologica, prevenire l’isolamento e rendere più accessibili i servizi. E significa anche riconoscere che la cura non deve compromettere la salute, il lavoro, le relazioni e le aspirazioni di chi la presta. Penso in particolare alle donne, anche donne anziane, sulle quali continua a ricadere una parte rilevante delle responsabilità familiari, ma anche ai giovani caregiver, che si trovano ad affrontare impegni assistenziali in una fase decisiva della propria crescita”. “Vogliamo- continua la Conti- un welfare capace di entrare nella vita reale delle persone, di accompagnarle senza sostituirsi a loro e di costruire intorno a ogni situazione di fragilità una rete di solidarietà e servizi. Perché una comunità è davvero inclusiva quando sa prendersi cura anche di chi cura”.

Le azioni a sostegno dei caregiver – Gli interventi a favore dei caregiver comprendono attività di informazione e orientamento, percorsi formativi, supporto psicologico individuale e di gruppo, servizi di sollievo e accompagnamento, iniziative per contrastare l’isolamento sociale e il rischio di esaurimento psicofisico, oltre a misure per favorire la conciliazione tra responsabilità assistenziali, lavoro e vita personale. Particolare attenzione è rivolta ai giovani caregiver e alla tutela della salute di chi presta assistenza, nella consapevolezza che il benessere della persona assistita è strettamente connesso a quello di chi quotidianamente se ne prende cura. La programmazione prevede inoltre il consolidamento di punti di riferimento qualificati per i caregiver in tutti gli ambiti distrettuali, il monitoraggio delle situazioni di isolamento e solitudine, la promozione del benessere psicofisico e il rafforzamento della collaborazione con il Terzo settore e le reti di prossimità. Un ruolo centrale è affidato alle Case della Comunità, ai Punti Unici di Accesso e alla rete integrata dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, chiamati a sviluppare percorsi di accompagnamento. L’obiettivo è rendere i servizi sempre più vicini e accessibili, riducendo la complessità dei percorsi assistenziali e facendo in modo che il caregiver possa contare su riferimenti riconoscibili, competenti e continuativi.

La cura va oltre i legami di convivenza – L’Emilia-Romagna è stata tra le prime Regioni italiane ad adottare politiche specificamente dedicate ai caregiver familiari. La normativa regionale riconosce infatti il valore dell’impegno prestato non soltanto dai familiari conviventi, ma anche da figli, fratelli, sorelle e altri familiari che assistono una persona cara pur non condividendo la stessa abitazione, così come da persone, che pur non avendo legami famigliari o di parentela, sono legate da rapporti affettivi significativi e consolidati. Una scelta che tiene conto dei cambiamenti delle strutture familiari e delle nuove forme di solidarietà, permettendo di intercettare una platea più ampia di persone che contribuiscono quotidianamente al benessere dei cittadini fragili e alla loro permanenza nel proprio ambiente di vita.

Il Tavolo regionale caregiver – La programmazione regionale è stata sviluppata attraverso il confronto con i soggetti che partecipano al Tavolo regionale caregiver, costituito per accompagnare l’attuazione delle politiche regionali e monitorarne l’evoluzione. Un luogo di confronto permanente che valorizza il contributo delle associazioni di rappresentanza dei caregiver, delle principali associazioni delle persone con disabilità e delle persone con demenza, insieme ad altri soggetti del Terzo settore, alle organizzazioni sindacali e agli enti locali. La collaborazione con il mondo associativo e con le reti territoriali rappresenta inoltre uno strumento essenziale per raggiungere anche le persone che, pur svolgendo un ruolo significativo nell’assistenza familiare, non sono ancora entrate in contatto con i servizi o non conoscono le opportunità di sostegno disponibili. Una rete capace di intercettare anche i bisogni meno visibili, prevenire l’isolamento e offrire risposte personalizzate alle situazioni di maggiore fragilità.