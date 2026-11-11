Poker di vittorie per Assigeco contro Omegna (84 – 67)

Fotoservizio Monica Dallavalle

Convincente trionfo per l’Assigeco Piacenza nel match casalingo contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna, una sfida che i Lupi vincono ampiamente dopo aver controllato il punteggio per la quasi totalità dei minuti. Reduce dalla grande trasferta di Agrigento, nel primo tempo l’Assigeco sfrutta le basse percentuali dall’arco dei piemontesi e va a riposo guidando il risultato. Nel terzo quarto Omegna torna in partita e trova addirittura il sorpasso, ma Piacenza sfrutta una buona produzione offensiva corale per tornare avanti e chiudere i conti nel quarto quarto. I biancorossoblu infilano così la quarta vittoria consecutiva, ora l’obiettivo è inseguire la quinta nella prossima sfida di questa domenica, sempre al PalaBanca contro la Leonessa Brescia.

PRIMO QUARTO

Partenza sprint degli ospiti con due canestri di Balanzoni e un jumper di Morandotti, Piacenza non segna per i primi tre minuti fino all’and-1 di Toniato che sblocca l’attacco (3-6). Poco dopo arriva un altro canestro con fallo, stavolta di Vettori, poi la stessa guardia biancorossoblu manda a segno la tripla del primo vantaggio dei Lupi (9-8). Balanzoni è il più positivo dei suoi, ma l’Assigeco resta avanti grazie all’energia a rimbalzo, poi sul finale Fragonara segna al ferro e converte il libero supplementare (21-13).

SECONDO QUARTO

Picarelli fa +10, poi Misters inizia a trovare ritmo in penetrazione. Il tentativo ospite di rimettersi in carreggiata passa dalle mani di Contento, ma Vettori sale in cattedra e pare infallibile dal perimetro (36-26). L’equilibrio è presto ripristinato da Angelucci e Misters, ma negli ultimi possessi è Toniato a dare una spallata al match con una serie di ottime giocate nelle due metacampo (41-32)

TERZO QUARTO

Gli ospiti provano a reagire con Misters e Morandotti, ma i Lupi tengono botta coi viaggi in lunetta di Toniato e Vettori. Meglio Omegna in questo inizio di secondo tempo, tanto che dopo un parziale di 0-5 di Angelucci, coach Ghizzinardi corre ai ripari in timeout. Al rientro in campo la musica non cambia e il canestro con fallo di Balanzoni porta gli ospiti sul -1 (48-47). Poco dopo arriva addirittura il sorpasso dei piemontesi con Contento che colpisce dall’arco (48-50), ma Piacenza reagisce subito con capitan Poggi che ristabilisce il vantaggio biancorossoblu (59-55).

QUARTO QUARTO

Odah riavvicina i suoi con due liberi, poi Piacenza tenta l’allungo decisivo con due triple fondamentali di Toniato (66-57). Il vantaggio dei Lupi torna in doppia cifra dopo il sottomano vincente di Vettori, poi Giunta manda al ferro Pirani con un assist dietro la testa da applausi (71-57). Per Omegna l’ultimo tentativo di rimonta arriva con la tripla di Morandotti, ma Vettori risponde con la stessa moneta, poi Giunta chiude virtualmente il match al ferro (78-60). Le triple ospiti di Santi e Caramelli rendono meno amara la sconfitta, ma Piacenza può gestire il vantaggio fino alla sirena finale (84-67).

UCC Assigeco Piacenza – Paffoni Fulgor Basket Omegna 84 – 67 (21-13; 20-19; 18-23; 25-13)

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 5 (2/2, 0/5), Enrico Vettori 25 (2/6, 6/9), Luca Toniato 15 (2/5, 3/5), Giovanni Poggi 16 (5/9, 1/1), Simone Giunta 5 (2/4, 0/3), Matteo Picarelli 10 (1/2, 2/6), Federico Pirani 8 (4/8, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/1), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Elia Morandotti 9 (3/5, 1/4), Andris Misters 9 (3/4 1/8), Simone Angelucci 7 (2/5, 1/3), Jacopo Balanzoni 15 (7/10), Edoardo Santi 5 (1/1, 1/4), Marco Contento 10 (2/6, 2/8), Obinna Odah 2 (0/2, 0/1), Mouhamadou Yadde 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Bianchi 5 (1/2, 1/2), Leonardo Caramelli 5 (1/1, 1/1)

Allenatore: Michele Belletti (assistenti: Paolo Verri, Gabriele Zaccardini)