“Sosteniamo con convinzione la richiesta che dieci europarlamentari, su iniziativa di Stefano Bonaccini, Dario Nardella e Camilla Laureti, hanno rivolto al Commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine del pomodoro trasformato venduto in Europa. La riforma dell’OCM (Organizzazione comune dei mercati) ne ha creato le basi: la Commissione agisca senza ulteriori rinvii”. È quanto ha dichiarato Alessandro Squeri, direttore generale di Steriltom, azienda leader a livello europeo nella produzione di polpa di pomodoro per il settore food service e industriale, in merito al dibattito sulla trasparenza della filiera agroalimentare comunitaria.

“Ogni anno – ha aggiunto – migliaia di tonnellate di semilavorati di pomodoro arrivano in Europa da Paesi come la Cina e l’Egitto. Entrano senza un vero controllo alle dogane, su come sono stati coltivati e lavorati e poi finiscono sugli scaffali o dentro sughi e piatti pronti. Il consumatore non sa da dove arriva quel pomodoro”.

“L’etichetta, però, da sola non basta. Servono controlli alle frontiere più rigorosi e sistematici sulle importazioni di semilavorati da Paesi terzi, con verifiche analitiche sui residui e non solo documentali. Il forte aumento delle importazioni dall’Egitto, cresciute in modo esponenziale nell’ultimo anno, – ha continuato Squeri – rende questa esigenza ancora più urgente: dove le norme sui fitofarmaci sono meno stringenti e spesso non rispettate, il rischio di residui di sostanze vietate in Europa è strutturale e va gestito con controlli adeguati”.