Ponte e Galleria San Salvatore, nuova fase dei lavori: tre notti di chiusura

Durante le notti in cui il tratto della statale 45 sarà interdetto alla circolazione, i collegamenti viari saranno garantiti mediante percorsi alternativi

Nuova fase dei lavori di manutenzione del ponte e della galleria San Salvatore, lungo la Statale 45 a Bobbio (Piacenza). Concluse le delicate attività di sostituzione della trave danneggiata del ponte, realizzate mediante soluzioni tecniche che hanno consentito di limitare al minimo le interferenze con la circolazione, Anas ha programmato le prove di carico necessarie per il collaudo della nuova struttura. Le operazioni più significative di sostituzione dell’impalcato sono state infatti eseguite esclusivamente in orario notturno, evitando prolungate chiusure dell’infrastruttura e riducendo sensibilmente i disagi per il territorio.

“Per procedere con le attività – fa sapere Anas – si rende necessaria la interdizione al traffico del tratto che sarà materializzata e resa evidente sul posto mediante segnaletica temporanea. Al fine di contemperare, le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza connesse alla esecuzione dei lavori con l’obiettivo di minimizzare le ricadute di interferenza sulla circolazione stradale, Anas ha pianificato le fasi contingentando le attività lavorative, esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo per un totale di tre notti”. Il piano prevede l’esecuzione delle prove di carico propedeutiche al collaudo del viadotto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con chiusura al traffico del tratto incluso tra il km 90,100 ed il km 90,500; nelle successive notti di mercoledì 11 e di giovedì 12 novembre sono invece in programma alcune lavorazioni previste nella adiacente Galleria San Salvatore, accorpando così in un’unica fase le attività che richiedono l’interdizione al traffico.