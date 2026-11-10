Premio Coppa d’Oro all’ex Carmine: il riconoscimento a Luca Carboni, Davide Groppi e alla Guida Michelin

Coppa d’Oro 2026: la 18esima edizione si tiene all’ex chiesa del Carmine con tre ospiti d’eccezione, il cantautore Luca Carboni, la Guida Michelin e al designer e imprenditore piacentino Davide Groppi.

La cerimonia condotta da Chiara Marando si è aperta con la voce del soprano Corina Baranovsky che ha cantato, accompagnata dal maestro Corrado Casati, l’aria “Regina della Notte” di Mozart. Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha inviato un video di saluto trasmesso all’inizio della cerimonia. La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha salutato così la 18esima edizione: “Stasera la coppa d’oro diventa maggiorenne, un simbolo di Piacenza nel mondo viene conferita a due emiliani che stanno a cuore a molti di noi. Grazie a Belli e a Grossetti con il Consorzio Salumi Piacentini per il lavoro che stanno facendo e che stasera ha fatto un passo in più”. Roberto Belli del Consorzio Salumi Piacentini ha ricordato: “Questo premio nasce anche per essere un simbolo, usare la nostra coppa, che è un salume di eccellenza, per promuovere il nostro territorio. Viene da un’intuizione di Giuseppe Parenti, allora presidente della Camera di Commercio”.

“Un premio inaspettato ma certamente molto gradito perchè sono piacentino – ha affermato uno dei premiati, il designer Davide Groppi – credo che sia un riconoscimento legato alla mia storia professionale; non immaginavo di arrivare a questo punto anche perchè quando ho iniziato ero molto giovane, pieno di sogni e di progetti. Poi ho iniziato a lavorare tanto per riuscire”. E’ stato proprio Groppi a disegnare il nuovo premio della Coppa d’Oro, una lampada battezzata “Bugia”, ma lui spiega che è stata una coincidenza: “Prima sono stato coinvolto per realizzare questa lampada per un’occasione speciale, e poi è arrivato il riconoscimento”. Groppi prima di ricevere il premio ha parlato della materia principale delle sue opere: “La luce per me ha un genere, maschile e femminile. Quella che emana questo premio è femminile, una luce diffusa”.

L’evento è organizzato dal Consorzio di Tutela dei Salumi Dop Piacentini in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Camera di Commercio dell’Emilia e il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia Romagna.

Anche i riconoscimenti di questa edizione raccontano storie di eccellenza: Davide Groppi, piacentino e protagonista internazionale del design della luce; la Guida Michelin, riferimento mondiale della gastronomia; e Luca Carboni, cantautore e artista visivo capace di portare la propria creatività oltre ogni confine, mantenendo vive le sue radici. Perché l’eccellenza non appartiene a un solo settore, ma nasce dalla capacità di valorizzare le proprie radici e, allo stesso tempo, guardare oltre i propri confini. È questo il valore di una manifestazione che, grazie a un grande lavoro di squadra, continua a crescere e a dare prestigio alla nostra città».

Il programma – La serata, condotta da Chiara Marando, si apre con l’ouverture musicale del Maestro Corrado Casati del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, con le musiche da Il flauto magico di Mozart interpretate dalla soprano Corinna Baranovsky. Nel corso della cerimonia viene presentato anche il libro di Andrea Bricchi La mia cucina: ricette di famiglia e altre mie invenzioni, con prefazione di Carlo Cracco. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Puntoeacapo che si occupa di disturbi dell’alimentazione. Al termine, alle ore 19, si brinderà ai vincitori di questa edizione della Coppa d’Oro con i prodotti DOP piacentini: Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP.

Il Premio nasce nel 2007 da un’intuizione di Giuseppe Parenti, allora presidente della Camera di Commercio di Piacenza: trasformare la Coppa piacentina Dop in un simbolo dell’identità di un territorio. Giocando sul doppio significato della parola “coppa”, il Consorzio assegna ogni anno il riconoscimento a personalità dei mondi più diversi, dalla musica alla filosofia, dall’arte alla letteratura, dallo spettacolo all’imprenditoria, allo sport e alla ricerca. I premiati diventano ambasciatori di Piacenza e delle sue eccellenze, come la Coppa piacentina Dop, la Pancetta piacentina Dop e il Salame piacentino Dop.

Il Premio ha un nuovo simbolo: la lampada Bugia, “la luce che viene da dentro” – Nella sua storia il Premio è stato rappresentato dalla “Razdura”, la massaia della tradizione emiliana e piacentina. Per la maggiore età il Consorzio ha scelto di rinnovare questa narrazione affidandosi a Davide Groppi, designer piacentino di fama internazionale. Il Premio ha preso la forma della lampada Bugia, in un’esecuzione speciale. Bugia nasce come reinterpretazione contemporanea del vecchio portacandele. Come racconta la descrizione dell’oggetto, è «la sintesi perfetta di memoria, tecnologia e poesia». È una lampada ricaricabile, e la sua è «la luce che viene da dentro»: sembra nascere dal cuore, con la delicatezza di un sentimento intimo. Evoca il gesto antico e quotidiano della donna che, prima della luce elettrica, si muoveva nel buio protettivo della casa con una piccola fiamma. Con quella fiamma vegliava sui figli e controllava la lievitazione del pane o la stagionatura delle provviste. Il passaggio è simbolico: la tradizione non viene abbandonata, ma riletta con un linguaggio contemporaneo, essenziale e riconoscibile. Come la luce di Groppi rende visibili gli spazi senza sovrastarli, il nuovo Premio vuole mettere in luce le persone, le storie e i valori che rendono Piacenza riconoscibile nel mondo.

I PREMIATI

Davide Groppi – Nato a Piacenza, alla fine degli anni Ottanta ha iniziato il proprio percorso in un piccolissimo laboratorio del centro storico per arrivare a importanti riconoscimenti internazionali, tra cui due Compassi d’Oro nel 2014. Davide Groppi incarna pienamente lo spirito del Premio per almeno tre ragioni: è un piacentino profondamente legato alle proprie origini; ha saputo trasformare un’intuizione artigianale in un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale; ha reso la luce una firma inconfondibile, facendo dialogare innovazione, poesia e concretezza. È, in questo senso, un piacentino orgoglioso delle proprie radici e, nello stesso tempo, un autentico orgoglio piacentino.

Luca Carboni – Protagonista della musica italiana e interprete sensibile del nostro tempo, capace di attraversare generazioni con parole, musica e immagini. Ha trasformato il legame profondo con Bologna e con le proprie radici in un linguaggio artistico universale, riconoscibile e vicino alle persone. Una carriera costruita con autenticità e coerenza, nella quale l’identità non è mai diventata un confine, ma un punto di partenza per parlare al mondo. La Coppa d’Oro celebra così un’eccellenza italiana che ha saputo trasformare la propria storia in patrimonio collettivo.» Luca Carboni intervistato sul palco parlerà del suo percorso artistico legato sia alla musica sia alle arti visive.