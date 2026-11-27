E’ stato siglato l’accordo per il premio relativo alla “peak season” per i lavoratori del magazzino Unieuro di Piacenza, assunti dal consorzio BSB. A darne notizia Fit-Cisl, Filt-Cgil e S.I.Cobas. “Il premio, aggiuntivo alle normali maggiorazioni per il lavoro straordinario nel weekend previste dal contratto, si inserisce – sottolineano i sindacati – nel solco, ormai avviato da anni, di continua crescita degli elementi incentivanti e premiali per i lavoratori e va ad aggiungersi al già cospicuo premio di risultato annuale e all’erogazione dei ticket mensa, portando a cifre decisamente elevate il totale del salario indiretto percepito dai lavoratori”.

“Nel merito – viene spiegato -, l’accordo prevede che l’azienda riconosca ai lavoratori che effettueranno straordinari nel turno notturno di venerdì e/o sabato, e nei turni diurni di sabato e/o domenica, durante l’intero turno di lavoro di 8 ore, nel periodo dal 1° novembre 2026 al 27 dicembre 2026, un importo di 70 euro. Considerato inoltre l’aumento dei costi del carburante e per venire incontro alle spese sostenute dai lavoratori durante le prestazioni straordinarie, nel medesimo periodo (1 novembre – 27 dicembre 2026), BSB Logistica riconoscerà 70 euro a chi raggiungerà almeno tre giornate di straordinario e 100 euro a chi ne raggiungerà almeno 5 giornate”.