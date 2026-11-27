Premio per il picco natalizio anche ai lavoratori Unieuro: siglato l’accordo
“Un piccolo “tesoretto” – sottolineano Cgil, Cisl e Cobas – che darà un po’ di respiro ai lavoratori a fronte del crescente caro-vita”
E’ stato siglato l’accordo per il premio relativo alla “peak season” per i lavoratori del magazzino Unieuro di Piacenza, assunti dal consorzio BSB. A darne notizia Fit-Cisl, Filt-Cgil e S.I.Cobas. “Il premio, aggiuntivo alle normali maggiorazioni per il lavoro straordinario nel weekend previste dal contratto, si inserisce – sottolineano i sindacati – nel solco, ormai avviato da anni, di continua crescita degli elementi incentivanti e premiali per i lavoratori e va ad aggiungersi al già cospicuo premio di risultato annuale e all’erogazione dei ticket mensa, portando a cifre decisamente elevate il totale del salario indiretto percepito dai lavoratori”.
“Nel merito – viene spiegato -, l’accordo prevede che l’azienda riconosca ai lavoratori che effettueranno straordinari nel turno notturno di venerdì e/o sabato, e nei turni diurni di sabato e/o domenica, durante l’intero turno di lavoro di 8 ore, nel periodo dal 1° novembre 2026 al 27 dicembre 2026, un importo di 70 euro. Considerato inoltre l’aumento dei costi del carburante e per venire incontro alle spese sostenute dai lavoratori durante le prestazioni straordinarie, nel medesimo periodo (1 novembre – 27 dicembre 2026), BSB Logistica riconoscerà 70 euro a chi raggiungerà almeno tre giornate di straordinario e 100 euro a chi ne raggiungerà almeno 5 giornate”.
“Un piccolo “tesoretto” – concludono Cgil, Cisl e Cobas – che darà un po’ di respiro ai lavoratori a fronte del crescente caro-vita contro cui tutte le sigle firmatarie dell’accordo, seppure con modalità e tempistiche diverse, hanno in questi mesi promosso mobilitazioni e scioperi. Ma soprattutto un’ancora che tiene il faro puntato sul magazzino di Piacenza, uscito indenne sia in termini di trattamenti economici che di numero di occupati nonostante l’ìapertura di un altro sito di stoccaggio da parte di Unieuro lo scorso anno a Colleferro (Roma). Un segnale, infine, che l’unità sindacale può produrre risultati positivi per tutta la classe operaia piacentina”.