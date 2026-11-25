Nell’ambito di un pianificato dispositivo di potenziamento ed intensificazione dei servizi di vigilanza nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, con particolare attenzione ai distributori stradali di carburante e agli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati al consumo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Piacenza hanno eseguito, nel corso degli ultimi due mesi, diversi interventi ispettivi, alcuni dei quali conclusi con la constatazione di irregolarità.

In particolare, nel corso delle attività di monitoraggio e controllo del territorio posto in essere dal Gruppo di Piacenza, hanno posto l’attenzione su 6 distributori stradali, individuandone due con la cartellonistica relativa all’esposizione dei prezzi carburante con importi difformi rispetto a quelli effettivamente praticati e indicati sulla colonnina di riferimento, tenendo in tal modo un comportamento opaco, con la finalità di ottenere un ingiusto vantaggio competitivo sugli altri distributori della zona. La normativa vigente prevede, infatti, la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti commercializzati, l’esposizione dei prezzi effettivamente praticati per ciascuna tipologia di carburante in maniera separata per ogni modalità di erogazione, l’indicazione dei prezzi visibili dalla carreggiata in modalità “servito”, qualora presente e disponibile anche l’erogazione “self”, l’indicazione della modalità di erogazione “servito” in caso di indisponibilità – anche momentanea – del “self”, il rispetto dell’ordine dall’alto verso il basso sulla cartellonistica: gasolio, benzina, GPL, metano e obbligo di riportare i prezzi dei carburanti cd. «speciali» su cartelloni separati. I due distributori sanzionati rischiano una sanzione amministrativa fino a 2.000 euro.