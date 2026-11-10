Prima donna ministra, intitolato a Tina Anselmi l’ufficio della consigliera di parità in Provincia

Nel nome di Tina Anselmi: intitolato alla prima Ministra del Lavoro l’Ufficio della Consigliera di Parità – “La democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico e giustizia: è rispetto della dignità umana e dei diritti delle donne”. Nelle parole di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire l’incarico di Ministra della Repubblica italiana, è racchiuso il significato dell’intitolazione dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Piacenza alla sua memoria, avvenuta nella mattina del 10 novembre nella sede di Corso Garibaldi. A cinquant’anni dalla sua nomina a Ministra del Lavoro e a dieci anni dalla sua scomparsa, oggi, martedì 10 novembre, con la scopertura della targa commemorativa, la Provincia di Piacenza ha reso omaggio a una delle figure più significative della storia repubblicana, simbolo dell’impegno per i diritti, l’uguaglianza e la partecipazione democratica.

L’iniziativa nasce dalla proposta della Consigliera di Parità provinciale Venera Tomarchio, condivisa dalla Presidente della Provincia Monica Patelli e dall’intero Consiglio provinciale. “Con questa intitolazione prende avvio un percorso di (ri) equilibrio di genere nelle denominazioni degli spazi della sede della Provincia che è importante – ha spiegato Venera Tomarchio, Consigliera di Parità della Provincia di Piacenza -, perché ciò che viene rappresentato contribuisce a formare il nostro immaginario collettivo, il nostro modo di pensare, e viceversa, e per questo è fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni, rendere visibile il contributo delle donne alla storia, alle istituzioni e alla costruzione della società: le donne ci sono sempre state, ma se non le rappresentiamo rischiano di non essere percepite come parte integrante della memoria collettiva. Intitolare la sede della Consigliera di Parità a Tina Anselmi assume inoltre un significato particolarmente importante – sottolinea Tomarchio -: Tina Anselmi è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Ministra della Repubblica Italiana e, da Ministra del Lavoro, ha promosso la legge sulla parità retributiva tra donne e uomini, un tema che continua a essere di grande attualità, e da Ministra della Sanità ha altresì guidato il percorso che ha portato all’istituzione del Servizio sanitario nazionale, una conquista che ancora oggi rappresenta uno dei pilastri del nostro Paese, garantendo il diritto alla salute e cure a tutte e a tutti indipendentemente dalla condizione sociale.

La Consigliera di Parità ha aggiunto: “È inoltre significativa la fiducia che le venne riconosciuta da Nilde Iotti, altra grande figura della storia repubblicana, che volle proprio Tina Anselmi alla guida della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2, un passaggio che testimonia il riconoscimento della sua autorevolezza, della sua integrità e della sua concezione della politica come servizio alla collettività, nel pieno rispetto dei valori democratici; Tina Anselmi è dunque un esempio che continua a parlare al presente e che merita di essere conosciuto e valorizzato e dedicare l’Ufficio della Consigliera di Parità alla sua figura significa non solo rendere omaggio a una protagonista della nostra storia repubblicana, ma anche offrire un modello di competenza, impegno civile e responsabilità istituzionale alle generazioni”.